سبعيني مكسيكي نجم في مجال الطهي على يوتيوب

أصبح رجل مكسيكي يبلغ من العمر 78 عاما، نجما في مجال الطهي على موقع يوتيوب، بعد أن أجبرته جائحة فيروس كورونا على البقاء في المنزل.

وقال كارلوس إليزوندو فرياس -المعروف باسم "تيتو تشارلي" ولديه 420 ألف مشترك في قناته بالموقع- "إنها طفرة.. أحاول أن أجعل الناس يستمتعون، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

ويظهر فرياس في مقاطع الفيديو التسعة له على يوتيوب وهو يعمل في مطبخه، ويقوم بإعداد أطباق مختلفة، وحققت مقاطع الفيديو المرحة التي قام في إحداها بالرقص، مليونا و300 ألف زيارة على يوتيوب.

وكان الزوج الأرمل -الأب لثلاث بنات والجد لستة أطفال- يعمل مقاولا طيلة حياته، وكانت لديه شركة نقل وكرّس نفسه بعد ذلك لتزويد المباني تحت الإنشاء بالكهرباء.

وبعد أن أجبرته جائحة كورونا على البقاء في المنزل، لم يعد لديه شيء يفعله.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية من مونتيراي "إنني نشيط للغاية"، مشيرا إلى أنه قام بتنظيم منزله بالكامل في دقائق معدودة.

ولا يعرف الرجل الذي أدهشه نجاحه على يوتيوب، ما سيفعله عندما تهدأ الجائحة، وقال "مهما كان القادم ومهما يكون تطور الأمور.. فما يهمني هو الاستمتاع".