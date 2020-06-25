اكتشف الطبيعة الساحرة.. التحليق فوق خلجان مسقط العمانية

اختار محمد جواد وعائلته قضاء عطلة نهاية الأسبوع بالتحليق فوق أجواء العاصمة العمانية مسقط عبر مروحية سياحية تعد الأولى من نوعها في السلطنة.

يقول جواد إنها تجربة جاءت لاستكشاف الطبيعة الخلابة التي تتميز بها السلطنة، حيث يتكشف من أعلى سحر الطبيعة العمانية حين تبدو الخلجان المائية المتداخلة مع المرتفعات الجبيلة والشواطئ الفيروزية، التي جعلت من سواحل مسقط واحدة من أفضل مقاصد السياح.

وتتميز عمان بتضاريس طبيعية مختلفة من جبال وسهول وصحارى، تجعل منها أبرز مقومات السياحة.

وتسيّر إحدى الشركات السياحية التي أنشئت حديثا عددا من الرحلات اليومية عبر مروحياتها، التي تتيح للسياح رؤية المواقع التاريخية والقلاع الأثرية والمعالم الطبيعية.

وقال مدير الشركة آدم الراشدي إن الهدف من إنشاء الشركة هو المساهمة في أهداف السلطنة المستدامة في التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى مساندة الحكومة في الخدمات المختلفة التي تقدمها إلى جانب القطاعات التجارية والخدمية والنفط والغاز والاتصالات.

ويقول القائمون على المشروع إن عددا من المروحيات ستدخل الخدمة في الفترة القادمة من أجل الوصول إلى مختلف المحافظات العمانية خاصة تلك التي بها مقاصد سياحية بارزة.