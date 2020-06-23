ألف دولار للزبون.. المئات بقائمة انتظار صالون لتصفيف الشعر في نيويورك

أصبح وضع الكمامات والقفازات وقياس درجة الحرارة من القواعد المرعية قبل قص الشعر مقابل ألف دولار في صالون جوليان فاريل الفاخر، الذي فتح أبوابه مجددا مع انتقال مدينة نيويورك إلى مرحلة متقدمة من استئناف النشاط بعد الإغلاق جراء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

ويتعامل كبار مصففي الشعر في الصالون الأنيق الواقع في الجانب الشرقي من مانهاتن العليا مع قائمة انتظار تضم 1200 من الزبائن يريدون تصفيف شعرهم بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

تقول سوزان وارين وهي جالسة على مقعد للتصفيف وقد أزاحت الكمامة للتحدث مع مراسل رويترز "إنه يستحق كل سنت، لأنه يعتني بك بكل سهولة".

ومضت وارين التي تعيش في نيويورك تقول "أشعر أن الأمر رائع للغاية. الآن، سآكل المربى مع زبدة الفول السوداني وسأحصل على شعر رائع ومصبوغ".

يبدأ هذا الشعور الرائع بتطهير اليدين ووضع الكمامة في محاولة للحفاظ على الواقع الجديد الذي تتباهى به نيويورك باعتبارها الولاية الأميركية ذات معدل الإصابة الأقل بفيروس كورونا، وهي التي كانت قبل شهور قليلة فحسب بؤرة الجائحة.

الاتصالات لا تنقطع من أجل حجز مواعيد في صالون فاريل رغم غلاء أسعاره (رويترز)

وقالت سيلين فاري -الرئيسة التنفيذية للصالون وزوجة جوليان، مصفف الشعر الرئيسي- "لحظة وصول الزبون نقيس درجة حرارته عند الباب، الزبائن يضعون حقائبهم في كيس بلاستيكي. نعطيهم مناديل مبللة من أجل تنظيف الهواتف المحمولة والنظارات. وبالطبع يتعين على الجميع وضع كمامات، ونوصي بغسل اليدين وتعقيمهما".

وتوقعت فاريل زيادة الإقبال على الصالون رغم الكلفة الكبيرة، وقالت "لدينا قائمة انتظار طويلة. الناس يتواصلون تليفونيا وبالبريد الإلكتروني وبالرسائل النصية. الاتصال لا يتوقف".

وعبر جوليان فاريل عن سعادته بالعودة للعمل مع معاودة فتح مانهاتن تدريجيا، وقال "1200 شخص في قائمة الانتظار.. أخيرا، اليوم نحن نعيش".