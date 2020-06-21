أردوغان أشرف على رحلتهما العلاجية.. حفل عيد ميلاد خاص للتوأم السيامي ديرمان وييغيت

أقام الأطباء في مستشفى مدينة أنقرة الطبية حفل عيد ميلاد للتوأم السيامي ديرمان وييغيت أفرنسال، والذي يعد الأول لهما وهما منفصلان بعد قرابة عامين عاشاهما متصلي الرأس.

ويخضع الطفلان للعلاج الفيزيائي في المدينة الطبية بأنقرة بعد عودتهما في 10 يونيو/حزيران الجاري من بريطانيا إثر عملية جراحية تكللت بالنجاح.

وفي تصريحات للصحفيين قبيل تقطيع قالب الحلوى، أعرب رئيس قسم العلاج الفيزيائي في المستشفى البروفيسور أفرين يشار عن سعادته الكبيرة في الاحتفال بعيد ميلاد التوأم، والذي يصادف عيد الأب.

وقال يشار "ربما بالنسبة لوالد الطفلين هو أجمل عيد أب في حياته، برؤية طفليه في عيد ميلادهما يتحركان وفق إرادتهما".

وتوجه يشار بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إشرافه المباشر منذ البداية على الرحلة العلاجية للطفلين.

البروفيسور أفرين يشار توجه بالشكر لأردوغان على إشرافه المباشر منذ البداية على الرحلة العلاجية للطفلين (الأناضول)

من جانبه، أكد والد التوأم عمر أفرنسال تمتع طفليه بالصحة الجيدة بعد العملية، وأشاد بالعناية الطبية التي يتلقاها طفلاه من قبل الكادر الطبي.

بدورها، قالت والدة الطفلين فاطمة "عيد الميلاد الأول للطفلين كان يشوبه الحزن، لأنهما كانا ملتصقين، لا يستطيعان التحرك بحرية، وكانا تحت ناظرينا على الدوام، الآن نحمد الله كل شيء، غدا أفضل".

وولد التوأم السيامي في ولاية أنطاليا (جنوب) في 22 يونيو/حزيران 2018 متصلين من الرأس، وبعد نقل وكالة الأناضول حالتهما الصحية عبر تقرير خاص سردت فيه الصعوبات التي يكابدها المولودان أمام ناظري أبويهما تكفلت الرئاسة التركية بكامل مصاريف علاجهما.

رحلة علاج ديرمان وييغيت بدأت في 1 ديسمبر/كانون الأول 2019 (الأناضول)

وبدأت رحلة علاج التوأم السيامي في 1 ديسمبر/كانون الأول 2019 حين أقلتهما طائرة إسعاف وزارة الصحة التركية إلى بريطانيا لإجراء العمليات الجراحية اللازمة في مستشفى "غريت أورموند ستريت".

وأجريت للمولودين 3 عمليات في غاية الصعوبة والدقة شارك فيها 42 طبيبا -بينهم طبيبان تركيان- وتكللت بالنجاح في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.