حائكات في مخيم البقعة للاجئين بالأردن يحافظن على التراث الفلسطيني

تُمضي اللاجئة الفلسطينية أم زيد أيامها في البيت بمخيم البقعة للاجئين في الأردن، في حياكة أثواب ملونة تتيح لها دخلا ماديا وتحافظ بها في الوقت نفسه على جزء من التراث الفلسطيني.

وتعمل أم زيد -وهي أم لسبعة أطفال- مع خمس نساء أخريات في حياكة الأثواب يدويا بخيوط زاهية الألوان، ويبعنها لزبونات في مدينة عمان مقابل ما بين 150 و700 دينار أُردني (200 و990 دولارا) للقطعة.

وتقول أم زيد "نريد الحفاظ على تراثنا.. ارتداء الثوب الفلسطيني كان بالنسبة لي هواية، ثم أصبح مهنة".

أم زيد: ارتداء الثوب الفلسطيني كان بالنسبة لي هواية، ثم أصبح مهنة (رويترز)

وأم زيد (47 عاما) ولدت في المخيم المترامي الأطراف الواقع على مشارف العاصمة الأردنية عمان، وكان والداها قد غادرا قريتهما في الضفة الغربية المحتلة عندما استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.

وتوضح أمينة سر جمعية الحنونة للثقافة الشعبية نعمت صالح، أن أنماط وألوان الثوب الفلسطيني المطرز الذي يُرتدي في الرقصات والمهرجانات لإحياء التراث الفلسطيني، تكون مميزة لكل قرية على حدة، وأن في فلسطين تنوعا هائلا في الأزياء.

الثوب الفلسطيني يحمل ألوانا ورموزا خاصة بكل منطقة (رويترز)

وتقول أم نايف (74 عاما) -وهي لاجئة أُخرى في مخيم البقعة أيضا- إن ارتداء الزي التقليدي الذي لم يعد يحرص عليه جيل الشباب، يحدد هويتها ويجعلها تشعر بالفخر.