بعد انتصاره أمام القضاء الفرنسي.. الديك موريس يتوقف عن الصياح

نفق الديك موريس الذي بات رمزا للحياة الريفية في فرنسا بعدما مثل أمام القضاء بسبب صياحه الذي أزعج جيرانه المنتقلين من المدينة إلى الريف، وفق ما قالته مالكته.

وأوضحت كورين فيسو التي كانت تملك الديك منذ 6 سنوات "لقد نفق جراء مرضه بالزكام في الشهر الماضي خلال فترة العزل المنزلي.. وجدناه نافقا أمام قن الدجاج"، وقد كان مريضا منذ أشهر عدة. وأضافت أن "موريس كان رمزا للحياة الريفية وبطلا".

وكان القضاء الفرنسي قد سمح في الصيف الماضي للديك موريس بمواصلة صياحه في جزيرة "أوليرون" السياحية في جنوب غربي فرنسا، رافضا شكوى جيران كان صياحه الصباحي يوقظهم.

وأصبحت القضية رمزا للخلافات بين "السكان المحليين" والوافدين الجدد من المدن، في حين باتت أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات قضائية عدة بتهمة الإزعاج.

وتزامن هذا الجدل الذي كان له صدى كبير في وسائل الإعلام العالمية، مع حملة إعلامية للدفاع عن أصوات المناطق الريفية وروائحها، دفعت النواب خصوصا إلى إقرار اقتراح قانون في يناير/كانون الثاني الماضي يدرج مفهوم "تراث الحواس" للأرياف في القانون الفرنسي.