مع توقف السياحة.. قرية مصرية تكافح للحفاظ على فن صناعة ورق البردي

شهدت قرية مصرية تكافح لاستمرار صناعة ورق البردي التي كانت رائجة في مصر القديمة، انهيارا في الطلب عليه بعد أن تسببت جائحة كورونا في توقف شبه تام للسياحة في البلاد.

وتمثل صناعة ورق البردي الذي كان يستخدمه قدماء المصريين للكتابة، مصدر الرزق الرئيسي لسكان قرية القراموص بمحافظة الشرقية بدلتا النيل.

وقال عبد الرحمن مصطفى (47 عاما)، وهو صاحب مزرعة لنبات البردي وورش لتصنيعه، إنه قبل كورونا كانوا يبيعون الورقة مثلا التي قياسها 30 في 40 سنتيمترا بخمسة جنيهات (حوالي 0.31 دولار)، أما اليوم فأصبحوا يبيعونها بجنيه أو بجنيه ونصف الجنيه في أحسن الأحوال.

ويُصنع ورق البردي بقص شرائط طولية من عود النبات ثم ضغطها معا بمكبس وتجفيفها، لتشكل ورقة مسطحة ناعمة.

ويعمل العديد من سكان القراموص التي تقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرقي القاهرة، في زراعة نبات البردي ومعالجته وتزيينه بحروف اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة أو صور للفراعنة قبل بيع الورق في المناطق السياحية على ساحل البحر الأحمر أو في القاهرة.

وقال وجدي محمد (33 عاما) وهو صاحب ورشة تعمل في تزيين ورق البردي، إن سعر البيع لورق البردي أقل من سعر التكلفة، ولو استمرت هذه الحال، فإن هذا المنتج (ورق البردي) سيندثر تماما.

وسجلت مصر نحو 50 ألف حالة إصابة مؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في عدد حالات الإصابة الجديدة مع تخفيف الحكومة القيود التي تفرضها على الحركة وسماحها بإعادة فتح بعض الفنادق بنسبة إشغال محدودة.

ومن المقرر استئناف رحلات الطيران الدولية للمنتجعات السياحية الرئيسية على ساحل البحر الأحمر في 1 يوليو/تموز المقبل.