السلطات السويسرية تبحث عن مسافر نسي 3 كيلوغرامات ذهب بالقطار

نشرت مجلة لوبوان الفرنسية -نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن السلطات السويسرية تبحث عن صاحب ثلاثة كيلوغرامات من الذهب وجدت بأحد القطارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت أن السلطات قررت نشر هذا الخبر بعد ثمانية أشهر من البحث عن الشخص المذكور والذي كان مسافرا بين مدينتي سينت غال ولوسرن الواقعتين شرق البلاد، وذلك ليتسنى لأكبر عدد من الناس الاطلاع على الأمر.

وقالت أيضا إن ذلك الراكب ترك بعد نهاية الرحلة التي تستغرق ساعتين ونصف الساعة كمية من الذهب قيمتها 170 ألف يورو (حوالي 191 ألفا و310 دولارات).

وينص القانون السويسري على أن مالك هذا المال يمكنه استرجاعه متى ما جاء، وذلك في غضون خمس سنوات كحد أقصى.

وعلق أحد القراء على الخبر قائلا "دعونا نفكر في بعض الفرضيات، أولا أن هذا الشخص ليس أبله وإنما ربما هو شخص مشتت الذاكرة وربما فاقد للذاكرة ولا يتذكر أين ينسى الأشياء".

وأضاف "لكن ربما يكون أحد الأثرياء أصحاب المليارات ممن يترددون أحيانا على سويسرا وربما نسي هذه الصرة، وهي بالنسبة له كفقدان أحدنا بضعة سنتات، فلا يكترث بالبحث عنها لأنها مضيعة لوقته".

أما السيناريو الأخير -حسب هذا القارئ- فربما يكون "صاحب الذهب أحد المحتالين على الضرائب أو تجار المخدرات ممن يحاولون تبييض الأموال، أو ربما يكون بكل بساطة لصا كان قد سرقها ولا يريد المطالبة بها حتى لا ينكشف أمره".