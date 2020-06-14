لمنع دفنه سريعا.. خطف جثة مغني بوب مات نتيجة إصابته بفيروس كورونا

تحدى مئات الكينيين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب يوم الجمعة، وخطفوا جثمان مغن شعبيته كبيرة، لمنع دفنه بسرعة طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا، والتي قال الحشد إنها لا تنطوي على احترام للمتوفى.

واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو -واسمه الفني أبيني جاشيجا- في المقبرة، ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب البلاد.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة، لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بكوفيد-19 تتطلب دفنهم في غضون 24 ساعة، بحضور خمسة فقط من أسرهم.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو (33 عاما) يوم 11 يونيو/حزيران، وقال شقيقه لصحيفة ديلي نيشن اليومية الكينية إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس، وكان يتقيأ دما.

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان الفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا، وطلبت الأسرة من السلطات أسبوعا مهلة لتنظيم جنازة لائقة به.