متهما الشركة بسرقة هاتفه.. رجل يقاضي آبل طالبا مبلغ تريليون دولار

يحاول رجل من ولاية ميزوري الأميركية مقاضاة شركة آبل للحصول على مبلغ خيالي يصل إلى تريليون دولار، متهما الشركة بأنها سرقت جهازه الآيفون بعد أن أحضره لإصلاحه لأنه كان يحوي "ميزات جديدة"، وذلك وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.

ويدعي ريفون باركر أنه عندما أحضر جهازه الآيفون إلى متجر آبل في ميزوري لإصلاحه عام 2018، احتفظ الموظفون بهاتفه وزودوه بدلا من ذلك بهاتف آيفون بديل.

ويدعي باركر أن الموظفين احتفظوا بالهاتف الذي كان يحتوي ميزات جديدة، بما في ذلك القدرة على تجاوز بعض خيارات شاشة بدء التشغيل.

وزعم باركر أن هذه الميزة ساعدت آبل في تطوير "آي أو إس 12" (iOS 12) ، نظام التشغيل الذي أطلقته آبل لآيفون في 2018.

ومن غير الواضح بالضبط ما يعني باركر من خلال الادعاء بأن جهازه الآيفون "كان أول من يمتلك ميزات جديدة"، لكن قد يكون باركر ربما قام بتثبيت إصدار من آي أو إس لم يكن مخصصا بعد للجمهور، وقام موظف متجر آبل بإزالته عند اكتشافه أثناء الإصلاح.

ورفض القاضي القضية، ليقطع على بارك فرصة الحصول على تريليون دولار من آبل.