بسبب العزل.. بلجيكي يمشي 1500 كيلومتر أثناء عمله من المنزل

رغم عمله من المنزل طوال فترة العزل الذي فُرض بأنحاء بلجيكا بسبب فيروس كورونا، استطاع إيف أنول المشي نحو 1500 كيلومتر عبر استخدامه اليومي جهاز المشي الرياضي المثبت أسفل مكتبه.

وقال أنول (48 عاما) وهو مدرب لفرق تكنولوجيا المعلومات ويعيش في بلدة جنت، "حسبت أني منذ العزل بسبب كوفيد-19 مشيت فعليا 27 ألف خطوة يوميا لمدة ثلاثة أشهر".

وأوضح أنول أنه يمشي نحو 2.3 كيلومتر في الساعة لمدة ثماني ساعات خلال عمله طوال أيام الأسبوع، وأحيانا يزيد السرعة في المساء وهو يستمع إلى قراءة كتاب مسجل، ليقطع أكثر من 20 كيلومترا ونحو ضعف المسافة التي يقطعها في يوم شاق.

وقال لوكالة رويترز: بينما أمشي على جهاز المشي الرياضي وأعمل على أجهزة حاسوب على سطح مكتبي، قرأت.. أن الجلوس عادة التدخين الجديدة، ونحن البشر لم نخلق لنجلس طوال الوقت".

وأضاف ”لذلك عندما أبدأ في فعل هذا، أشعر أنني أكثر رشاقة ويسهل علي التركيز".