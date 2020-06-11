لفوه بعلم محترق.. محتجون أميركيون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس ويلقونه في بحيرة

أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيام متظاهرين مناهضين للعنصرية في ولاية فرجينيا الأميركية بإسقاط تمثال كريستوفر كولومبوس ليل الثلاثاء في حديقة بيرد بريتشموند، ثم لفه في علم محترق وإلقائه في بحيرة.

وتوفي فلويد "46 عاما" بعدما جثا ضابط شرطة على رقبته لنحو تسع دقائق بينما كان طريحا على الأرض مكبل اليدين في شارع بمدينة مينيابوليس في 25 مايو/أيار الماضي.

وركزت بعض التحركات المدنية على المعالم التي تمجد الماضي الاستعماري للدول والتي يعتبرها البعض مسيئة في مجتمع اليوم متعدد الأعراق. وهدم المتظاهرون التماثيل المرتبطة بالإمبراطورية وتجارة الرقيق.

وولد كولومبوس في جنوة بإيطاليا عام 1451، وفتحت رحلاته عبر المحيط الأطلسي الطريق للاستعمار الأوروبي للأميركيتين.

ووصل كولومبوس لأول مرة إلى الأراضي الأميركية في 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 1492، وهو التاريخ الذي أصبح عطلة اتحادية في الولايات المتحدة باسم يوم كولومبوس.