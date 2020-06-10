بالصور.. 12 بركانا يتوقع أن تنفجر قريبا

نادرا ما تثور البراكين دون سابق إنذار، حيث تتدفق الحمم المنصهرة وتحدث بعض الزلازل وتتصاعد السحب الرمادية قبل ذلك. ويراقب علماء الجيولوجيا نشاط هذه البراكين التي تعد حاليا في طور الانفجار.

ونقدم هنا 12 بركانا نشطا قد ينفجر قريبا، وفق تقرير للكاتبة ليلا نارجي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية.

بركان باغانا

يعد بركان "باغانا" أحد البراكين السبعة النشطة في جزيرة بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة. وقد انفجر 22 مرة منذ العام 1842، وعادة من خلال وقوع انفجار كبير أو تدفق حمم بركانية.

وكان هذا البركان المخروطي الشكل ينفجر باستمرار تقريبا منذ العام 1972. واعتبارا من أوائل ديسمبر/كانون الأول 2018، بدأ يطلق السحب الرمادية والغازات.

بركان كارانجيتانغ

في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، رفع علماء البراكين مستوى التأهب لبركان "كارانجيتانغ" الموجود في إندونيسيا، والواقع على طول ما يسمى حزام النار حول المحيط الهادي. وتشهد هذه المنطقة ارتفاعا مستمرا في نشاط الزلازل.

بركان "كارانجيتانغ" يقع على طول ما يسمى حزام النار حول المحيط الهادي (رويترز)

بركان كيلاويا

يقع بركان "كيلاويا" في هاواي، ويعد من بين البراكين الأكثر نشاطا على وجه الأرض، حيث يتواصل تدفق حممه البركانية بنشاط وتعتلي فوهته حاليا.

يأتي ذلك بعد نشاط التدفق المرتفع للحمم البركانية لمدة ثلاثة أشهر خلال صيف العام 2018، مما أدى إلى انهيار فوهته.

بركان مايون

ثار بركان "مايون" في الفلبين مرتين صباح يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، مما أدى إلى تدفق الرماد وتصاعد سحب من البخار مع سيلان الصهارة. ويحذر العلماء من احتمال ثورانه بشكل مفاجئ.

ولدى هذا البركان "منطقة خطر دائم" يبلغ قطرها 3.7 أميال (نحو 6 كلم)، و"منطقة خطر ممتدة" يبلغ قطرها 4.3 أميال. لذلك، على الزوار البقاء على بعد خمسة أميال على الأقل من هذا البركان النشط.

بركان سيتكين

حسب مسح جيولوجي أميركي، كانت جزيرة "سيتكين" الكبرى -وهي ضمن جزر ألوشيان في ألاسكا- تشهد حالة من الاضطرابات البركانية منذ 3 سبتمبر/أيلول 2018. وعلى الرغم من أن التحديثات اليومية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي لم تسجل نشاطا يذكر أو لم يكن لها أي نشاط، فإنها بقيت تحت المراقبة بسبب الزلازل الصغيرة التي كانت تنشط تحتها في أغسطس/آب الماضي، والتي أدت في النهاية إلى انفجار بركاني صغير.

بركان "كيلاويا" من بين البراكين الأكثر نشاطا على وجه الأرض (رويترز)

بركان جبل آغونغ

هو بركان شديد الانفجار في بالي بإندونيسيا، وكان يثور بشكل متواصل في العامين الماضيين. ووفق صحيفة "جاكرتا بوست"، شهد هذا البركان آخر مرة ثورانا قصيرا مساء يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت مدته دقيقة واحدة و12 ثانية. كما انبعث منه رماد.

بركان جبل كليفلاند

تظهر خريطة شبه جزيرة ألاسكا وجزر ألوشيان سلسلة كاملة من البراكين النشطة، ومن ضمنها بركان جبل كليفلاند. ووفقا للمرصد الخاص به، فإن هذا الجبل له "درجات حرارة سطحية مرتفعة للغاية" في القمة، وانفجارات دورية تحدث دون سابق إنذار".

بركان جبل إتنا

هذا البركان الطبقي الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3048 مترا ويقع في جزيرة صقلية، يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم. وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، كانت تظهر عليه علامات على نشاطه.

بركان جبل فينيامينوف

كان بركان "فينيامينوف" يثور من حين إلى آخر ويرسل انبعاثات من الرماد التي لا تعتبر مهمة، لكن في ديسمبر/كانون الأول 2018، تسببت حممه والرماد المنبعث منه في بعض المخاطر المحتملة على سلامة إحدى الطائرات.

بركان نيفادو ديل رويز

هذا البركان الطبقي البالغ طوله قرابة 5181 مترا ويقع في كولومبيا، لم ينفجر منذ 20 عاما. إلا أنه في الأعوام الأخيرة، انتعش مرة أخرى مع حدوث اهتزازات زلزالية وخروج بخار ورماد.

بركان جبل أولدوينيو لنغاي

ويعرف باسم "جبل الآلهة" لدى قبائل ماساي التنزانية. وقد طور هذا البركان حفرة في قمته بعد اندلاعه آخر مرة عام 2007. ومنذ ذلك الحين، بدأ البركان يطلق الحمم ببطء داخل تلك الفوهة، الأمر الذي يضعه في حالة نشاط.

العلماء يحذرون من أن بركان "مايون" قد يثور بشكل مفاجئ (رويترز)

بركان جبل سينغيانغ

هذا البركان النشط يقع في إندونيسيا. وفي العام 2017، شهد البركان انفجارا يسمى "ثوران سترومبولي". ومنذ ذلك الحين، أصبح الجبل هائجا للغاية وأصبحت تصدر منه انبعاثات رماد.