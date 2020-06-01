مع دخول الصيف.. ‫هكذا تحافظ على صحة محرك سيارتك

مع اقترابنا من دخول فصل الصيف في 21 يونيو/حزيران، بدأت بالفعل درجات الحرارة في دول كثيرة الارتفاع، وبالنسبة للسيارات تحديدا فإن الحرارة المرتفعة عدو المحرك اللدود حيث قد تؤدي إلى تلفه بالكامل، ولذا يتوجب مراقبة نظام التبريد باستمرار خلال الأيام الحارة بصفة خاصة بحسب نصيحة مؤسسة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية.

‫وأوضح خبراء الهيئة الألمانية أن فشل نظام التبريد في أداء مهامه قد ‫ينتج عن وجود عطل بمضخة المبرد أو الثرموستات (منظم الحرارة) أو وجود ‫تسريب في نظام التبريد مع انخفاض مستوى سائل التبريد.

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‫‫ويمكن التعرف على أعطال نظام التبريد من خلال التحذيرات التي تطلقها ‫لمبات الأعطال وبيانات الفحص التي تظهر أمام قائد السيارة بعد تعرف ‫المستشعرات على وجود خطأ في النظام أو ارتفاع بدرجة الحرارة. وهنا يتعين ‫على قائد السيارة اتخاذ ما يلزم تفاديا لحدوث مشاكل ضخمة بالمحرك قد تصل ‫إلى حد تلفه بالكامل.

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‫‫ومن هذه التدابير إعادة تزويد نظام التبريد بسائل التبريد أو حتى بالماء ‫في حال الضرورة حتى تصل السيارة لأقرب مركز متخصص، لكن في الوقت ذاته ‫لابد من توخي الحذر من فتح غطاء نظام التبريد بسبب الضغط العالي وارتفاع ‫درجة حرارة سائل التبريد، إذ قد يخرج البخار من نظام التبريد ويحرق وجه الشخص وجسمه. وهنا يؤكد الخبراء ضرورة اتباع التعليمات ‫الواردة في تعليمات دليل التشغيل بدقة.

‫وقد تتطلب بعض الموديلات مواد تبريد معينة، لذا يلزم عند الشك في نوعية ‫مادة التبريد التوجه إلى أقرب المراكز المتخصصة تفاديا لحدوث مشاكل ‫بالمحرك.

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‫وبوجه عام فإن سائل التبريد يجب أن يلبي بعض المتطلبات الأساسية مثل ‫الحماية من التجمد والتآكل بمكونات النظام، كما يلزم أن يكون الماء أحد ‫مكوناته وبنسبة محددة.