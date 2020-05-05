بعد أن أعلن إسلامه.. ويليام أوت يتلو سورة الفاتحة

ظهر المصارع النمساوي ويليام أوت في فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام وهو يتلو سورة الفاتحة.

وعلق أوت على الفيديو بالقول "أحب هذه السورة، أحب رمضان".

وكان بطل أوروبا السابق في رياضة الفنون القتالية أعلن الشهر الماضي اعتناقه الإسلام عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر ويليام أوت -الذي اختار لنفسه اسم "خالد"- في فيديو عبر منصة إنستغرام وهو يردد الشهادتين، وعلق عليه بالقول: أزمة كورونا منحتني الراحة اللازمة، لأجد نفسي من جديد. الإسلام يشغل بالي منذ عدة سنوات، ولكن كانت هناك أوقات لم أتمكن فيها من فعل أي شيء، وسمحت لنفسي بالتأثر سياسيا".

وأضاف "ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة، منحتني الفطرة الإسلامية القوة اللازمة (…) إيماني الآن قوي بما فيه الكفاية حتى أتمكن من التعرف على الإله الواحد والحقيقي، والنطق بالشهادة، حتى أتمكن من القول بفخر: نعم، أنا مسلم".