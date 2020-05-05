ثلث قضاتها فوق السبعين.. بدء تداول أول قضية بالمحكمة العليا الأميركية هاتفيا

في خروج عن التقاليد بسبب تفشي فيروس كورونا؛ استمعت المحكمة العليا الأميركية أمس الاثنين لأول مرة إلى مرافعات في قضية عن طريق الهاتف، وتناولت نزاعا حول علامة تجارية كان موقع حجز الفنادق الإلكتروني الشهير "بوكينغ" طرفا فيه.

وعلى مدى ساعة، استمع قضاة المحكمة التسعة إلى المرافعات عبر الهاتف، في إطار تدبير يهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتستمع المحكمة إلى المرافعات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع والأيام نفسها من الأسبوع المقبل.

وأهم القضايا التي سيتم تداولها عن بعد هي ثلاث تركز على مسألة إذا كان بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحتفاظ بسجلاته المالية -بما في ذلك الإقرارات الضريبية- سرا. وسيتم تداول هذه القضايا في 12 مايو/أيار الجاري.

وأغلق مبنى المحكمة العليا أمام الجمهور منذ 13 مارس/آذار الماضي بسبب الوباء. ويتواصل القضاة فقط عن طريق الهاتف، كما يقتصر إصدار الأحكام على الإنترنت.

وثبتت خطورة فيروس كورونا بشكل خاص على كبار السن، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل طبية كامنة. وثلاثة من القضاة التسعة تجاوزوا سن السبعين.