روما.. كورونا يجبر النورس على تغيير طعامه

أجبرت إجراءات الإغلاق العامة بالعاصمة الإيطالية روما في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا، طيور النورس على تغيير عاداتها الغذائية والعودة إلى صيد الحيوانات الحية.

فمع إغلاق المطاعم وخلو شوارع المدينة والتزام الناس منازلهم بسبب إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المعمول بها منذ 9 مارس/آذار الماضي، اضطرت الطيور إلى البحث عن وجبات طعام جديدة عوضا عن التي اعتادت أن تقتات عليها من بقايا الطعام في القمامة.

وبهذا الخصوص، قال عالم الحيوانات برونو سيغيني -الأحد، في حديث لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية- "الطيور بدأت تعود إلى وضعية الحيوانات المفترسة، بدأت تهاجم وتصطاد الحمام، إلى جانب الطيور الصغيرة، بالإضافة إلى أكل الفئران".

ولفت إلى أن "من الواضح أن كورونا أجبر الإنسان والحيوان على تغيير عاداته".

ومع تباطؤ عدد الإصابات بالفيروس التاجي المبلغ عنها، تبدأ اليوم الاثنين في إيطاليا المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي، في تجربة حذرة تستمر حتى 17 مايو/أيار الجاري.