بعد إغلاقه لثلاثة أشهر بسبب كورونا.. إيطاليا تعيد فتح برج بيزا المائل

أعادت إيطاليا فتح برج "بيزا" المائل، وهو واحد من أكثر المواقع السياحية شهرة في إيطاليا، بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أشهر بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

وقال رئيس إدارة موقع "بريمازيال بيسانا" بيرفرانشيسكو باسيني في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) "إنه يوم مهم، حيث إننا نقوم ببداية جديدة بفتح المنطقة".

ودعي حشد من الناس على عجل لإحياء ذكرى أولئك الذين توفوا بسبب الفيروس ولجذب الزائرين إلى الموقع.

وتابع باسيني أنه عمليا لم يصل أي سائح، مضيفا أنه من المهم إظهار "مؤشر للثقة والأمل".

ومن المقرر أن يجري فتح مواقع جذب سياحي أخرى مرة أخرى، حيث سيجري فتح المدرج الروماني (كولوسيوم) و"متاحف الفاتيكان" غدا الاثنين.