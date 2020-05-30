9 أشياء يمكن أن تحدث لسيارتك إذا توقفت عن قيادتها.. تعرف عليها

إذا لم تقد سيارتك منذ مدة، فيجب عليك أن تكون على دراية بهذه الأشياء التسعة التي يمكن أن تحدث لها نتيجة لذلك. فما هي؟

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، قالت الكاتبة ليزا ماري كونكلين إنه نظرا لتقيدنا بالمبادئ التوجيهية التي تؤكد على ضرورة البقاء في المنزل، بات الكثيرون في الأشهر القليلة الماضية يقللون من استخدام سياراتهم مثل المعتاد.

وبينما أصبح البعض يعملون من المنزل، لم يعد للبعض الآخر عمل يذهبون إليه. وبدلا من الجولات الأسبوعية، صار الكثيرون يطلبون الطعام وكل مستلزماتهم عبر الإنترنت. وفي الوقت الحالي، أصبحت معظم الأحياء مليئة بالسيارات المركونة في مشهد مماثل لموقف السيارات.

ونقدم لك هنا أمورا قد تحدث لسيارتك إذا توقفت عن قيادتها لمدة طويلة:

1- البطارية تفقد شحنها

قد يكون هذا الأمر مفاجئا، ولكن بطارية سيارتك تستمر في العمل حتى عندما تتوقف عن استخدامها. ويقول مدير العمليات في شركة "نيسان" جو أكرز "تماما مثل الحاسوب المحمول أو الهاتف الخلوي، تعمل بطارية سيارتك على تشغيل الحاسوب داخل سيارتك في جميع الأوقات".

وإذا لم تحتج لقيادة سيارتك لبضعة أسابيع، ينصح أكرز بتثبيت تريكل تشارجر (trickle charger) في سيارتك، "حيث تستمر هذه الشواحن في إمداد بطارية السيارة بالطاقة عندما لا تكون قيد الاستخدام". ومن الضروري أن تزيل شاحن الهاتف وأي أجهزة أخرى مستهلكة للطاقة لأن "هذه الأجهزة تستنفذ شحن البطارية ببطء أيضا"، وذلك حسب ما أكده جيسي يوفالي، مالك شركة جيسي كراج لتصليح السيارات الأوروبية.

2- تسطح الإطارات وفقدانها ضغط الهواء

أوردت الكاتبة أن إطارات السيارة تصبح مسطحة نتيجة عدم قيادتها مدة طويلة. ويوضح أكرز أن وزن السيارة الذي يضغط باستمرار على الجزء نفسه من الإطارات يجعلها مسطحة. في هذه الحالة، ينصح بفحص ضغط الإطارات قبل القيادة بواسطة مقياس ضغط الإطارات.

3- دخول النمل إلى السيارة

من شأن البطاطس المقلية المنتشرة تحت المقعد وكوب العصير شبه الفارغ أن يجذب النمل لسيارتك. لذلك، ينصح يوفالي "بإزالة كل القمامة وخاصة علب الصودا والطعام والوجبات الخفيفة السكرية وما إلى ذلك، لأنها ستجذب النمل الذي سيجد طريقة للدخول". أثناء قيامك بذلك، أخرج حذاء الجري وملابس الجيم. إذا لم تفعل ذلك، فإن هذه المحتويات ستولد رائحة كريهة في سيارتك.

4- تلف السوائل والزيوت

أشارت الكاتبة إلى أن السوائل في سيارتك ضرورية للعديد من مكوناتها. فعلى سبيل المثال، يمنحك ضغط سائل الفرامل القوة اللازمة لكبح الفرامل. ودون سائل الطاقة التوجيهية سوف تتطلب إدارة عجلة القيادة الكثير من الجهد. يحافظ الزيت على تشحيم المكونات المعدنية، ما يمنع الضجيج الناتج عن احتكاك المعدن، أو الأسوأ من ذلك ارتفاع درجة حرارة المحرك. شغل المحرك كل أسبوعين لمدة 10 دقائق تقريبا (أو قد السيارة لمسافة قصيرة) حتى تضمن تشحيم جميع مكونات المحرك.

5- جفاف فتحات التكييف

حذر يوفالي من أن فتحات تكييف الهواء يمكن أن تجف عندما لا تقود سيارتك، مما يؤدي إلى مشاكل السلامة، وقد تفقد سائل التبريد. عدم وجود سائل التبريد يعني ركوب سيارات ساخنة والتصبب عرقا في المستقبل. "إذا كنت تعتمد على نظام التكييف في السيارة، فإنه يحتاج إلى التشحيم، الذي يمكنك ضمانه من خلال تشغيل السيارة ومكيف الهواء لمدة عشر دقائق"، وذلك حسب ما نصح به يوفالي.

6- خزان الوقود

يقول يوفالي "إذا تركت خزان الوقود شبه فارغ، سيزيد ذلك من مستوى الرطوبة، وهو أمر غير مثالي. وإذا قمت بملء الخزان قبل التوقف عن استعمال السيارة على المدى الطويل، فسوف يفيض إذا كان الطقس حارا، حيث يمكن للبنزين أن يتمدد. بالإضافة إلى ذلك، يصبح البنزين سيئا بعد مدة قصيرة".

7- الضرر الناجم عن نسغ الأشجار

أوضحت الكاتبة أنه إذا ركنت سيارتك في الشارع أو في ممر تحت الأشجار، فقد تجد مادة لزجة على سيارتك عند قيادتها مرة أخرى. هذا النسغ لزج للغاية ويصعب إزالته، ومن شأنه أن يتلف طلاء سيارتك. عليك إزالته بالمنظف المناسب، لأن النسغ سيذوب مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يتسبب في المزيد من تلف الطلاء.

8- الضرر الناجم عن فضلات الطيور

من شأن بقايا فضلات الطيور أن تتراكم على سيارتك إذا بقيت في الشارع لمدة طويلة، وبالتالي سيستعصي عليك تنظيفها. لذلك، ينصح بغسل السيارة في أسرع وقت ممكن بمواد التنظيف المخصصة لغسيل السيارات.

9- لا تزال بحاجة إلى تأمين السيارة

أفادت الكاتبة بأنه عليك تأمين سيارتك حتى إذا كنت لا تستخدمها كثيرا أو على الإطلاق. خلال هذه الفترة، تعد بعض شركات تأمين السيارات بتقديم تخفيضات أو خصم أو تأجيل الدفع. وبما أن كل شركة تأمين تستجيب بشكل مختلف لأزمة كوفيد-19، من المتوقع أن يتم التنازل عن الدفعات غير المسددة وتمديد فترة التغطية.