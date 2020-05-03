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بفضل كورونا.. 8 أثرياء أميركيين ازدادت ثرواتهم بـ 238 مليار دولار

جيف بيزوس أكبر المستفيدين من جائحة كورونا (رويترز)
جيف بيزوس أكبر المستفيدين من جائحة كورونا (رويترز)

كشفت دراسة أميركية بشأن الأثرياء في البلاد أن ثروة ثمانية منهم، سجلت ارتفاعا بنحو 238 مليار دولار في أقل من شهر بسبب فيروس كورونا.

ويأتي على رأس قائمة هؤلاء المستفيدين الملياردير جيف بيزوس مالك صحيفة واشنطن بوست ومؤسس أمازون، الذي ازدادت ثروته بفضل عمليات الشحن عبر الإنترنت، بقيمة 25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني و12 مليارا في فبراير/شباط.

ويرجع الارتفاع الكبير في ثروة بيزوس إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها شركة أمازون، عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، بعد زيادة طلب العملاء بسبب إجراءات الإغلاق، واضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم.

كما استفادت منصة نتفليكس أيضا من حالة الإغلاق وبقاء الناس في المنازل، فزاد عدد مشتركيها بنحو 16 مليونا خلال شهر واحد، وحققت إحدى سلاسلها وهي "تايغر كينغ" (TIGER KING) مشاهدة قياسية بنحو 64 مليون مشاهد.

لكن هذه الأرقام لا تخفي حقيقة أن نحو أربعة ملايين أميركي قدموا طلبات إعانة البطالة في أسبوع، ونحو 22 مليونا فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا.

المصدر : وكالات
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