خفض مرتبات رئيس ووزراء بيرو لمساعدة ضحايا كورونا

رغم عدم الحسم بعد بشأن استئناف الرحلات الجوية فإن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها والتفكير فيها مليا قبل السفر، وذلك لتقليل مخاطر فيروس كورونا قدر المستطاع.
ستخضع مرتبات رئيس بيرو مارتن فيزكارا ووزرائه وكبار مسؤوليه للتخفيض، من أجل مساعدة أقارب العاملين في المجال الصحي الذين توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، وفقا لمرسوم صدر أمس الخميس.
وستبلغ نسبة الخفض الذي يستمر ثلاثة أشهر: 15% للمرتبات التي تبدأ من 20 ألف سول (حوالي 5820 دولارا)، و10% في المرتبات التي تبدأ من 15 ألف سول (حوالي 4362 دولارا).
وسجلت بيرو أكثر من 141 ألف إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 4 آلاف وفاة، وفقا لموقع ورلدميترز، مما يجعلها ثاني دولة في أميركا اللاتينية فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا بعد البرازيل.
واستجابت بيرو بقوة لكوفيد- 19، لكن القيود لم تمنع انتشار الفيروس بين الأشخاص الفقراء الذين يعيشون في مناطق مزدحمة ولا يزالون مجبرين على الخروج لكسب لقمة العيش.