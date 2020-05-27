رسالة من الكلاب والقطط في القاهرة: لا تتخلوا عنا.. نحن لا ننقل فيروس كورونا

"لا تتخلوا عنا.. نحن لا ننقل فيروس كورونا".. مضمون رسالة ترسلها الكلاب والقطط، وينقلها الأطباء في عيادة بيطرية بالعاصمة المصرية عبر الإنترنت.

وقال الطبيب البيطري كورولوس مجدي في عيادة "أنيماليا" بالقاهرة "بدأنا المبادرة لأننا في هذا الوقت وجدنا أن أناسا يحضرون قططا وكلابا ويتركونهم أمام العيادة عندنا، وهذا يعني أن الناس تتخلى عن الحيوانات لأنها تخاف من أن تنقل فيروس كورونا، وهذا خطأ لأن منظمة الصحة العالمية ومنظمة صحة الحيوان لم يقولا إن الحيوانات تنقل فيروس كورونا".

وأضاف مجدي أنه يُستبعد بدرجة كبيرة أن تنشر الحيوانات الأليفة التي يتم الاعتناء بها في المنزل أي أمراض، لكن الكلاب أو القطط التي يتم تركها في الشارع يمكن أن تكون خطيرة.

وقرر الأطباء في العيادة السماح لهذه الحيوانات بنشر الرسالة، فبدؤوا تصوير الكلاب والقطط ومعها لافتات توضح أن الاحتفاظ بها آمن، ونُشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقالت لافتة بجوار كلبة "بودل" فرنسية بيضاء اللون "أنا لا أنقل فيروس كورونا، أرجوك لا تخف مني".

وتناوبت القطة "بوسي" (3 أعوام) والكلب "سنووي" على الوقوف إلى جوار لافتة تقول "أنا أحبك، لا ترمِني في الشارع".

وقالت مالكة الكلب "سنووي" جوليا جوزيف "لا تقلقوا فالكلاب لا تنقل فيروس كورونا.. هذه الكلاب ضعيفة جدا ولا يجوز رميها في الشارع، وهي تحتاجنا دائما، وربنا خلقها حتى نرحمها".