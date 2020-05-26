رغم انتشار كورونا.. كيف تسافر في رحلة طيران آمنة؟

رغم عدم الحسم بعد بشأن استئناف الرحلات الجوية، فإن هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها والتفكير فيها مليا قبل السفر، وذلك لتقليل مخاطر فيروس كورونا قدر المستطاع.

وفي تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية، قالت الكاتبتان كاسي إرنست وبالوما بيمر إن أكثر الهواجس المتعلقة بالسفر، سواء بالطائرة أو الحافلة أو القطار، تتمثل في إمكانية جلوس شخص مصاب بالفيروس على بعد ست أقدام منك (حوالي 1.83 متر). ويجب أن نتذكر أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا قد ينقلون لك المرض أيضا.

كما أن خطر إصابتك بالعدوى يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تعرضك للشخص المصاب، والذي يتم تحديده من خلال مدة التعرض وكمية القطرات الملوثة بالفيروس التي استنشقتها.

أما الهاجس الثانوي الذي يشغل بالنا وهو لمس الأسطح الملوثة، فبعد تلويث شخص مصاب لذراع الكرسي أو مقبض أحد المراحيض في المطار أو أحد المقاعد أو أي عنصر آخر، يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة لساعات.

قبل أن تحجز.. فكّرْ مليا

على الرغم من عدم وجود طريقة تجعل السفر آمنا 100%، فإن هناك طرقا لجعله أكثر أمانا. لذلك، من المهم أن نفكر في التفاصيل الخاصة بكل رحلة.

فإذا اخترت السفر، فراجع سياسات شركات الطيران فيما يتعلق بالجلوس والصعود إلى الطائرة، فبعض الطائرات تقلل من قدرتها على استيعاب الركاب وتضمن تباعد المسافرين عن طريق عدم استخدام المقاعد الوسطى وترك صفوف فارغة، والأخرى تسمح للركاب بالصعود من الجزء الخلفي للطائرة. كما أعلنت شركات طيران أنه في حال اكتشف المسافر أن 70% من مقاعد الطائرة محجوزة، فإن بإمكانه إلغاء الرحلة.

وتتغير التوجيهات باستمرار، لذا يجب التأكد من البحث عن أحدث التوجيهات من الوكالات الحكومية وشركات الطيران والمطارات التي تستخدمها للاطلاع على مزيد من النصائح والسياسات أو القيود الحالية.

وشددت الكاتبتان على ضرورة حجز رحلات قصيرة حتى لا تضطر لاستخدام المرحاض وإطالة مدة التعرض لشخص مصاب على متن الطائرة.

وعند الحجز، لا بد من اختيار مقعد بجانب النافذة أو بجانب جدار نظرا، لأن ذلك سيقلل بشكل مباشر من عدد الأشخاص الذين تتعرض لهم أثناء الرحلة إلى النصف، ناهيك عن جميع الأشخاص الذين سيصعدون وينزلون من الممر.

كيف تكون آمنا من الطائرة إلى المقعد؟

بداية من تسجيل الدخول مرورا بنقطة التفتيش وصولا إلى الطائرة، ستلمس العديد من الأسطح، ولتقليل المخاطر يجب عليك:

1- إحضار مناديل يدين لتطهير الأسطح مثل حزام الأمان وممتلكاتك الشخصية مثل جواز سفرك. وإذا لم تتمكن من العثور على مناديل يدين، أحضر معك قطعة قماش صغيرة مبللة بمحلول مبيض في كيس مضغوط.

2- إحضار أكياس بلاستيكية مضغوطة للأغراض الشخصية التي قد يتعامل معها الآخرون، مثل بطاقة هويتك، وإحضار أكياس إضافية حتى تتمكن من وضع هذه الأشياء في كيس جديد بعد أن تتاح لك فرصة تطهيرها.

3- اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين قدر المستطاع. وفي حين أن الصابون والماء أكثر فاعلية، فإن معقم اليدين مفيد أيضا لضمان تطهير المناطق التي لم تغسلها جيدا.

4- بمجرد الوصول إلى مقعد بجانب النافذة، لا تبرح مكانك. واحرص على ارتداء قناع، وإذا كان لديك بالفعل قناع من نوع "إن 95″، ففكر في استخدامه ولكن يمكن لأنواع الأقنعة الأخرى أيضا توفير الحماية. ولا نوصي باستخدام القفازات، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعور زائف بالأمان وقد ارتبط أيضا بتقليل ممارسات نظافة اليدين.

5- إذا كنت تفكر في السفر رفقة طفل فعليك التفكير جيدا واتخاذ احتياطات استثنائية. علاوة على ذلك، فإن حمل طفل صغير على الالتزام بارتداء قناع والحفاظ على سلوكيات النظافة الجيدة في المنزل هو أمر صعب بما فيه الكفاية، وقد يكون من المستحيل القيام بذلك خلال الرحلة. كما أن الأطفال دون سن العامين يجب أن لا يرتدوا الأقنعة.