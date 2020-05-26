بيع حلقة سلة بمبلغ 18 ألف دولار.. ما قصتها؟

حصدت حلقة السلة التاريخية التي سجل فيها الأسطورة مايكل غوردان رمية حاسمة قبل أكثر من ثلاثة عقود 18 ألف دولار إثر بيعها في مزاد علني.

وكان غوردان سجل في هذه الحلقة الرمية الحاسمة التي اشتهرت بلقب "التصويبة" والتي قاد بها فريقه شيكاغو بولز للفوز 101/ 99 على كليفلاند كافالييرز في الثانية الأخيرة من مباراتهما بالدور الفاصل لدوري السلة الأميركي للمحترفين في 1989.

وتحظى هذه الرمية بأهمية بالغة نظرا لأنها قادت فريق غوردان للفوز في اللحظة الأخيرة، ليتأهل إلى الدور التالي من الأدوار الفاصلة لمجموعة الشرق ما جعل اللاعب الأسطورة السابق يقفز عاليا احتفالا بهذه الرمية التي أطلق عليها المشجعون لقب "التصويبة".

وسبق لغوردان أن فاز بلقب دوري السلة الأميركي للمحترفين ست مرات مع فريق شيكاغو بولز.

ويرى العديد من خبراء اللعبة أن غوردان هو أفضل محترف في تاريخ اللعبة.