يحدث في اليابان.. بيع زوج من الشمام بـ1114 دولارا

بيع اليوم زوج من الشمام الياباني، أو ما يعرف أحيانا باسم "البطيخ الأصفر"، مقابل 120 ألف ين (حوالي 1114 دولارا)، وهو جزء بسيط من 5 ملايين ين (46 ألف دولار) التي حققتها منتجات مماثلة خلال مزاد العام الماضي، في وقت يضرب فيه وباء كوفيد-19 بشدة.

وبيع الشمام المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو (شمالي اليابان) بـ120 ألف ين في المزاد الأول للموسم، أي أقل 40 مرة من الرقم القياسي المسجل العام الماضي.

وقد ألقى مسؤول في سوق الجملة باللوم على فيروس كورونا في منع الزبائن الأغنياء، الذين يتنافسون سنويا على أغلى الثمار، من المجيء والمشاركة في المزاد.

وأراد الفائز في المزاد إظهار الامتنان والدعم للمزارعين المحليين، وفقا لوكالة الأنباء المحلية "كيودو".

وقد أغلق سوق البيع بالجملة منذ 20 أبريل/نيسان الماضي في إطار الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن أقيم فيه مزاد لمرة واحدة من أجل حشد الدعم للمنتجات المحلية.

وسجّلت هوكايدو، الجزيرة الرئيسية في أقصى شمالي البلاد والمقصد السياحي الشهير، عددا كبيرا من الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى جانب طوكيو وأوساكا ومدن أخرى.