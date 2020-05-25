لا يغرنك صغر حجمها أحيانا.. تعرف على أخطر الحيوانات في العالم

توجد في كل قارة أصناف مختلفة من الحيوانات الشرسة للغاية تقاتل بعضها البعض من أجل البقاء، ويخشى البعض من الأنياب والمخالب الحادة لهذه الحيوانات، والبعض الآخر يخاف من مدى قوتها أو لكونها حيوانات مسمومة، فهل يمكنك تخمين أي أنواع الحيوانات تتصدر هذه القائمة؟

في تقرير نشره موقع "بلوغثينكينغ" في نسخته الإسبانية، قال الكاتب خافيير مينينديز سانشيز إن الكثير سوف يتفاجؤون بحقيقة أن أكثر الحيوانات القاتلة في العالم ليست ذات أحجام ضخمة أو مرعبة، ولكنها حشرات صغيرة يمكن أن نعتقد أنها غير ضارة، وفي الواقع لا يبدو مظهر هذه الحيوانات مثيرا للإعجاب بالتأكيد، لكنها تحمل طفيليات ليس لها علاج في كثير من الأحيان.

البعوض

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن البعوض يعد أشهر الحيوانات في هذا الصنف، وفي هذا الصدد يعتبر البعوض المسؤول عن قتل أكثر من 700 ألف شخص كل عام، كما يمكن أن نعتبر أن الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء هي الأمراض الرئيسية التي يسببها البعوض من بين أمراض كثيرة أخرى، ويوجد البعوض بشكل رئيسي في أفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا، أي البلدان ذات المناخات الاستوائية والرطبة.

ذباب التسي تسي

يعد ذباب التسي تسي نوعا آخر من الحشرات شديدة الخطورة التي لا نعرف عنها الكثير والموجودة في نصف الكرة الشمالي، لذلك يقتل هذا الذباب ما يقدر بنحو 12 ألف شخص كل عام بواسطة طفيل ينقل ما يسمى "مرض النوم"، وقد تم العثور على هذا الصنف من الذباب في الجزء الأكثر رطوبة واستوائية من أفريقيا، خاصة في الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

البق القاتل

يعتبر البق القاتل حشرة مميتة توجد في منطقة أميركا الجنوبية، وقد تسبب في حوالي 10 آلاف وفاة سنويا من خلال طفيل يحمله ويسبب داء شاغاس.

الكلاب المصابة بداء الكلب

خلصت التقديرات إلى أن داء الكلب الوارد من الكلاب وكذلك القرود يقتل حوالي 25 ألف شخص كل عام، وتقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا وآسيا، ولكن بخلاف الأمراض السابقة يوجد علاج لداء الكلب على الرغم من أنه مكلف للغاية بالنسبة للبلدان الفقيرة.

حلزون المياه العذبة

إذا تحدثنا عن الذباب والبق فلا يمكننا أن نتفاجأ بوجود أخطر الحيوانات في العالم في هذه القائمة، الآن حان دور بعض القواقع التي تحمل ديدان المثقوبات، مما يولد مرضا ضارا للغاية وهو داء البلهارسيا، ويقدر عدد الأشخاص الذين يقتلون كل عام بسبب هذا الداء بنحو 10 آلاف شخص، خاصة في أفريقيا.

الثعابين

تتسبب الثعابين في ما بين 30 ألفا و40 ألف وفاة بشرية كل عام بواسطة السم أو عن طريق خنق فريستها، وهناك العديد من الأصناف من الثعابين، ولعل أكثرها فتكا المامبا السوداء وأفعى روسيل أو ثعبان تايبان الذي يعتبر سمه هو الأقوى على الأرض.

العقارب

العقارب مسؤولة عن حوالي 3200 وفاة كل عام، ولكن يوجد عدد كبير من العقارب التي تحمل أنواعا مختلفة من السموم، ومع ذلك تشترك جميع العقارب في أنها تسكن المناطق الصحراوية، وأنها قادرة على التكيف مع المحيط بصفة كبيرة، لذلك ليس من المستغرب أنها كانت على الأرض لأكثر من 430 مليون عام.

التماسيح

توجد التماسيح في جميع تصنيفات الحيوانات الأكثر خطورة في العالم، ليس فقط لأنها تقتل معا أكثر من ألف شخص، ولكن لأنه من المستحيل أن تهزم عند قتالها مع كائنات أخرى.

وتتميز التماسيح بجلدها الخام مثل الدروع، وعضة هي الأقوى في العالم، وتهاجم من خلال قلب أجسادها بالكامل وهز فرائسها.

فرس النهر

اكتسب فرس النهر سمعته كحيوان مخيف بسبب عدوانيته، خاصة عندما يكون صغاره بالقرب منه.

ومثل التماسيح يمتلك فرس النهر فكا كبيرا وعضة قوية جدا، بالإضافة إلى كونه قويا للغاية وتصعب هزيمته، وتسبب هذا الحيوان في حوالي خمسمئة وفاة سنويا، ويعتبر أخطر الثدييات في أفريقيا، حيث إنه قادر على قتل التماسيح.

الفيلة الأفريقية

تبدو الفيلة الأفريقية أكثر هدوءا مقارنة بالحيوانات الإقليمية والعدوانية الأخرى مثل أفراس النهر.

وفي الواقع، تعيش الفيلة مع عدد كبير من الحيوانات على الرغم من أنها تحافظ على مسافة معينة، كما أنها حيوانات اجتماعية للغاية عادة ما توجد في مجموعات.

ومع ذلك، تنفذ هذه الفيلة حوالي 400 هجوما مميتا سنويا، كما يفرض حجم هذا الحيوان في حد ذاته قوته، حيث يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ويتراوح وزنه بين ثلاثة وسبعة أطنان، كما يمكن أن تصل أنياب الفيل إلى عدة أمتار.

الأسود

يسجل ملوك الغابة حوالي 250 حالة قتل سنويا، ويشار إلى أن خفة الحركة وتكتيكات الصيد الجماعي بالإضافة إلى الشراسة تجعل الأسود من الحيوانات المفترسة الخارقة التي تتجول عمليا بحرية عبر السافانا الأفريقية.

الجاموس الأفريقي

تعتبر الجواميس عدوانية للغاية ولا يمكن التنبؤ بهجومها، كما يزن هذا الحيوان 700 كيلوغرام، ويشحن فريسته بقوة استثنائية، وتشير التقديرات إلى أن بإمكان الجواميس أن تقتل حوالي 200 شخص كل عام.

وحيد القرن

يعتبر وحيد القرن الأبيض والأسود من أخطر الحيوانات في العالم، وفي حين أنه لا يقتل العديد من الأشخاص إلا أن هذا الأمر لا يدل على الأمان، ويصل وزن وحيد القرن إلى عدة أطنان.