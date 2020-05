ترامب يتدخل لإنقاذ مسن تعرض للتعذيب في دار لإعادة التأهيل

أمل محمد

تداول نشطاء أميركيون مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب في العشرينيات من عمره أثناء توجيهه لكمات عنيفة لمسن في منتصف السبعينيات من العمر لمدة 90 ثانية متواصلة حتى سقط الأخير أرضا والدماء تغطي وجهه.

وأثار الفيديو -الذي انتشر بصورة هائلة- غضب متابعي مواقع التواصل، ولا سيما بعدما اتضح أنه تم تصويره في إحدى دور الرعاية وإعادة التأهيل بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان.

لكن المفاجأة كانت تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الفيديو، إذ كتب على تويتر "هل يمكن أن يحدث ذلك حقا؟ هل يصدق ذلك؟ أين تقع دار الرعاية؟ وما هي حالة المسن الآن".

Is this even possible to believe? Can this be for real? Where is this nursing home, how is the victim doing?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 22, 2020