لو ظهر لك فجأة أسد أو قرش مفترس.. فهذه نصائح لإنقاذ حياتك

نأمل ألا تقابل أسدا جائعا أبدا وألا تضطر أبدا إلى الهروب من وحيد القرن أو السباحة بعيدا عن تمساح، ولكن إذا حدث ذلك فإن من المهم أن تعرف كيفية التصرف بشكل صحيح للبقاء على قيد الحياة.

وفيما يلي أبرز التقنيات التي من شأنها أن تنقذ حياتك إذا قابلت حيوانا بريا.

أسماك القرش

قال موقع "ماكسيموز" الأميركي إنه من الجيد أن تعرف أنه من جملة 150 نوعا من أسماك القرش على كوكب الأرض هناك 20 نوعا فقط تميل إلى مهاجمة الإنسان، وذلك لأن أغلبية أسماك القرش لا تعتبر الإنسان غذاء لها، ومع ذلك، إذا هاجمك سمك القرش فسيكون من الصعب جدا الهرب منه.

● حتى لا تجذب أسماك القرش نحوك تجنب تسريب الدم أو البول في الماء، حيث يمكن لأسماك القرش أن تستشعر الرائحة عن بعد عدة كيلومترات.

● إذا قابلت سمكة قرش وجها لوجه فلا تدر ظهرك لها ولا تحاول الهرب في حالة من الذعر، فمن خلال القيام بذلك ستبدو مثل الفريسة، وبدل ذلك اسبح بعيدا عنها ببطء.

● إذا أمسكت سمكة القرش بك فصوّب -أي هاجم- نحو أعينها وخياشيمها لأن هذه المناطق حساسة.

الكنغر

أفاد الموقع بأن الكنغر لن يهاجمك إلا في الحالات التي تغزو فيها منطقته لأنه سيشعر في هذه الحالة بالتهديد، ولتجنب تعرضك لهجوم الكنغر اتبع الخطوات التالية:

● اسعل، ينظر إلى السعال الهادئ لفترة وجيزة على أنه علامة على المرض، ومن المحتمل أن تتجنب بذلك هجوم الكنغر عليك.

● تحرك ببطء إلى الخلف، وسيبدو حجمك أصغر، وبالتالي ستبدو أقل خطورة.

● لا تستدر ولا تبدأ في الركض، إذا قمت بذلك فسوف تثير غضب حيوان يمكنه القفز لمسافات طويلة والوصول إليك في لحظة.

الأسود

إذا قابلت أسدا فانظر في عينيه ولا تدر ظهرك ولا تنظر بعيدا لأن انقطاع التواصل البصري سيمنح المفترس وقتا للهجوم.

● حاول أن تبدو أكبر حجما، ارفع ذراعيك أو سترتك للأعلى، وإذا بدوت كبيرا وخطيرا فسيحاول المفترس تجنب الهجوم عليك.

● تحدث إلى الأسد بصوت عال وواثق، وأصدر أصواتا تبين له أن تصرفاتك لا تبدو كتصرفات فريسة، وسيؤدي ذلك إلى تضليل الحيوان الذي سينظر إليك كمصدر إزعاج يستحسن أن يبتعد عنه.

الفيلة

أورد الموقع أن الفيلة تعد حيوانات ذكية وودودة، ومع ذلك قد تكون مستعدة لمهاجمتك، خاصة إذا افترضت أنك تشكل خطرا على صغارها.

● إذا قابلت فيلا فانتبه إلى لغة جسده، فعلى سبيل المثال يعني التواء جسمه وتوجيه أذنيه للخلف أنه سيدوس عليك.

● إذا هاجمك هذا الحيوان فلا تهرب، وبدلا من ذلك حاول أن تجد شيئا يشكل حاجزا بينك وبين الفيل، مثل صخرة أو شجرة.

وحيد القرن

يمتلك وحيد القرن نظرا ضعيفا للغاية، ولهذا السبب تسهل إثارة خوفه، مما يدفعه لمهاجمة أي شيء.

يذكر أن سرعة وحيد القرن يمكن أن تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، لذلك إن من الصعب جدا الهروب منه، ومع ذلك، لا يزال من الممكن النجاة بحياتك.

● تتمثل الطريقة الوحيدة للاختباء من وحيد القرن في الوقوف خلف شجرة، حيث إنها تشكل حاجزا كبيرا بالنسبة له، لن يتبعك هذا الحيوان إذا دخلت وسط الشجيرات أو العشب العالي.

فرس النهر

أشار الموقع إلى أن فرس النهر يبدو حيوانا لطيفا، ومع ذلك تقتل أفراس النهر الناس أكثر من التماسيح، وعلى الرغم من وزنها فإنها يمكن أن تركض بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، وعلاوة على ذلك، تعد أفراس النهر سريعة الغضب.

● إذا كان الطقس حارا فحاول ألا تتمشى وسط الأغصان المقطوعة، إذ إن مستوى الماء ينخفض أثناء الجفاف وتختفي أفراس النهر وسط العشب الطويل.

● لدفع فرس النهر إلى تركك وشأنك تسلق شجرة أو صخرة كبيرة أو هضبة عالية، وانتظر هناك حتى ينصرف الحيوان.

الثيران

خلافا للاعتقاد الشائع، فإن الثيران تغضب عند رؤية الحركة وليس اللون الأحمر أو أي لون آخر.

● لهذا السبب إذا بدأ الثور في الركض نحوك فقف مستقيما وثابتا، استخدم قبعتك أو قميصك أو أي ملابس أخرى كطعم، وبمجرد أن يقترب الثور بما فيه الكفاية ارم قطعة الملابس جانبا وسيركض الثور خلفها.

قناديل البحر

تتسبب لدغة قنديل البحر في آلام موجعة تستمر لفترة طويلة.

● بعد تعرضك للدغة قنديل البحر مباشرة اغسل المنطقة المصابة بالماء المالح.

يشار إلى أن المياه الصالحة للشرب لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وبعد ذلك استخدم عصا أو ملقطا لإزالة بقايا مجسات قنديل البحر، وإذا كنت تملك مرهما مضادا للهيستامين فطبقه على مكان اللدغة.

القاطور أو التمساح

ذكر الموقع أن فكي هذه الحيوانات تمثل واحدة من أقوى الفكوك على هذا الكوكب، إذا أمسك بك قاطور أو تمساح فلن يكون تحرير نفسك منه بالأمر السهل.

● إذا أمسك بك التمساح فاضرب عينيه، حيث إن عيون وحنجرة هذه الحيوانات تمثل مناطق حساسة بالنسبة لها.

● إذا لاحظت زحف هذا المفترس نحوك عن طريق الأرض فحاول إحداث أكبر قدر من الضجيج واركض في شكل خط متعرج، فهذه هي الحالة التي يمثل فيها الركض والصراخ أفضل الحلول.

● إذا رأيت تمساحا أثناء السباحة فحاول ألا تصدر أصوات رش الماء أو الصراخ حتى لا تجذب انتباهه، وحاول أن تبتعد عنه في هدوء تام.

الثعابين

تعد معظم الثعابين غير خطرة وغير سامة، كما أن 80% منها لا تلدغ الإنسان سوى في الحالات التي يحاول فيها الإمساك بها.

● إذا لاحظت أن ثعبانا يتبعك فدس على الأرض بقوة، وذلك لأن الاهتزاز الذي أحدثته سيضلله ويدفعه للتوقف عن ملاحقتك.

● إذا عضك الثعبان فلا تحاول أن تمتص السم من الجرح كما في الأفلام، ومن الأفضل أن تغسل الجرح بماء الصنبور وأن تثبت ضمادة لوقف النزيف ثم اتصل بخدمة الإنقاذ.

الغوريلا

يطلق على الغوريلا اسم "ملوك الأدغال" لأنه يتصرف كقادة حقيقيين يحمون أسرهم ومساحتهم الخاصة، وإذا تصرفت بطريقة جيدة أثناء وجودك بجانبه فمن غير المحتمل أن يهاجمك.

● اجلس حتى لا تبدو أكبر أو أطول من الغوريلا، وحاول أن تهمس وأن تتجنب النظر مباشرة في عينيه.

● إذا هاجمك هذا الحيوان فالتف على نفسك مثل الكرة، وذلك أن حيوان الغوريلا لا يهاجم الضعفاء وغير القادرين على حماية أنفسهم.

النحل

يحاول النحل حماية خليته دائما، لذلك من المحتمل أن يلدغك حتى لو مررت ببساطة بجانب الخلية.

● تجذب الألوان الداكنة انتباه النحل، لذا إذا كنت ترتدي قميصا داكنا فإن من المحتمل جدا أن تلدغ.

● إذا طاردك سرب أو مجرد عدد ضئيل من النحل فاختبئ في مكان مظلم، حيث إن نقص الضوء سيضلله.