عاد حيا من بطن الحوت.. تعرف على قصص أغرب من الخيال

تتفوق القصص الواقعية في بعض الأحيان على الخيالية أو الأساطير التي تتناقلها المجتمعات ببلدان عديدة لغرابتها أو طرافتها وتجاوزها أحيانا حدود التوقع، مما ساعد على بقائها في أذهان الناس وجعلها أحداثا مميزة للغاية.

وفيما يلي سلسلة من القصص الغريبة التي جمعها الكاتبان أليكس فيرمن وناثانيال بايسن في مقال نشرته مجلة ريدرز دايجيست الأميركية في نسختها الكندية.

احتيال

طلب مايكل جون ميهاليك المدير بأحد متاجر مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي من موظفيه قص القسائم من الصحف غير المبيعة واقتطاع ثمنها من خزينة المتجر.

وقام المدير في مرحلة ثانية بإيداع القسائم لدى الشركات ومزودي الخدمات الذين يقدمونها، وحصل على القيمة التي أدرجت فيها لتبلغ قيمة الأرباح التي حصل عليها نهاية المطاف 306 آلاف و500 دولار.

حريق

وجه عميل دورية الحدود الأميركية دينيس ديكي بولاية أريزونا في أحد أيام نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بندقيته نحو برميل يحمل عبارتي "ولد، بنت" كي يكشف عن جنس مولوده المنتظر بناء على لون المادة التي تنطلق من البرميل الذي صوب نحوه.

وتسبب الشرطي في اندلاع حريق هائل بالمدينة التهم يعادل 18 ألف هكتار على امتداد أسبوع، بعدما تبين أن البرميل الذي صوب نحوه بندقيته يضم مادة متفجرة، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.

أثري

أثبت علماء الآثار وجود موقع تاريخي ثمين فوق محطة حافلات بمدينة غلوستر البريطانية، وذلك بناء على شكوك ظهرت لدى رواد المحطة وتقدمهم ببلاغ لدى الجهات المعنية يعلمونها بوجود مؤشرات على وجود المنطقة الأثرية بالحافلة.

قاتل

ادعى فريق "باليبراك أف سي" الإيرلندي لكرة القدم -الذي كان يعاني من نقص في عدد اللاعبين الحاضرين في إحدى المباريات- وفاة لاعبه فرناندو لافوينتي من أجل تأجيل اللقاء إلى موعد لاحق.

ونجح هذا الادعاء بشكل كبير، غير أن رسائل الدعم والمواساة تهاطلت على الفريق وإدارته عندما نشرت الصحيفة المحلية نعيا، قبل أن يتبين أن اللاعب الذي تم الإعلان عن وفاته لا يزال على قيد الحياة، وأنه غاب بسبب انشغاله بألعاب الفيديو في منزله.

متطوعون

طلبت شرطة بلدة كوتزتاون بولاية بنسلفانيا الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي من المواطنين أن يحتسوا الخمر حتى الثمالة حتى يساعدوا رجال الشرطة على التدرب على اختبارات السائقين الثملين بالطريق.

وامتلأ مركز الشرطة بالمتطوعين المتحمسين بعدما خصص لهم عددا من الأوصياء لرعايتهم عقب خوضهم الاختبار برفقة رجال الشرطة المتدربين.

قنبلة

عثر عامل مصنع لرقائق البطاطا بهونغ كونغ في فبراير/شباط الماضي على قنبلة يدوية تعود للحرب الكونية الأولى، وذلك في صناديق إحدى شحنات البطاطا التي يعتقد أنها جاءت من فرنسا، وكانت مدفونة في أحد حقول البطاطا هناك.

وكانت الأراضي الفرنسية في تلك الحرب مليئة بالخنادق وليس بالأراضي الزراعية كما هو الحال اليوم، مما يفسر ظهور القنبلة.

حوت

في جنوب أفريقيا، وقع راينر شيمب مسؤول حماية البيئة البحرية في قبضة حوت ضخم حينما كان يعدل آلة تصويره قبالة الساحل، غير أنه سريعا ما نجح في الخروج بعدما فتح الحوت فمه.

فاهيتا

تفطن عامل مطبخ بمركز احتجاز الأحداث في ولاية تكساس الأميركية في أغسطس/آب 2017 إلى وجود طرد غريب للغاية يحتوي على 375 كيلوغراما من لحم البقر المستخدم في إعداد الفاهيتا المكسيكية، مما أثار استغرابه.

وتبين بعد إجراء التحقيقات أن مسؤول خدمات الطعام بالسجن كان يطلب تسليم الفاهيتا إلى مركز الاحتجاز ثم يغير وجهتها نحو المطاعم المجاورة بدل إعدادها للمحتجزين.

وأظهرت الأبحاث أيضا أن المسؤول دأب على القيام بهذا العمل منذ سنة 2008، وأنه حصل على قيمة مالية تقدر بـ1.2 مليون دولار، قبل أن ينال عقوبة السجن خمسين عاما.