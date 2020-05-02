للمرة الأولى في رمضان.. الأذان يصدح عبر المكبرات في كندا
سمحت السلطات الكندية للمرة الأولى في رمضان بإذاعة الأذان من المساجد والجوامع في بعض الأوقات عبر مكبرات خارجية.
وأوضح مراسل الأناضول أن البلديات في مدن تورونتو وإدمونتون وأوتاوا وهاميلتون سمحت للمساجد اعتبارا من بداية رمضان وطوال الشهر الفضيل بإذاعة أذان الظهر والعصر والمغرب عبر مكبرات الصوت، بعد تلقيها طلبات من الجاليات المسلمة بهذا الخصوص.
وقال خطيب وإمام مسجد ماونتين في مدينة هاميلتون سيد تورا "يعد اليوم تاريخيا للجالية المسلمة في كندا؛ فلأول مرة يصدح الأذان بشكل يجعل جيراننا قادرين على سماعه".
وأضاف "لدينا تصريح بإذاعة الأذان طوال شهر رمضان، ولكننا نسعى جاهدين ليبقى الأمر على هذا النحو بعد رمضان".
وأوضح تورا، أن القائمين على المساجد في المدن الأخرى بإمكانهم الحصول على التصريح في حال تقدموا بطلبات مشابهة للبلديات المعنية.
وحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الاتفاق تم بين السلطات المحلية والجمعيات الإسلامية في المدينة لرفع الأذان بواسطة المكبرات في حي "سيدار ريفر سايد".
وأضافت أن رفع الأذان بواسطة المكبرات سيستمر في جامع دار الهجرة بحي "سيدار ريفر سايد" في مواعيد الصلوات الخمس طيلة شهر رمضان.
وتهدف السلطات من خلال قرار رفع الأذان إلى تعزيز معنويات المسلمين، في ظل فرض قوانين العزل الاجتماعي بسبب جائحة كورونا، وحظر الفعاليات الجماعية، مثل: الإفطار، والسحور، وصلوات التراويح.
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