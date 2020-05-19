حفل زفاف بموكب جنازة.. تعرف على أغرب الأماكن للاحتفال بالزواج

يعتبر الزواج حدثا خاصا للاحتفال بالرباط المقدس. وفي الوقت الذي يعمد فيه البعض إلى تنظيم حفلات زفاف ضخمة وإنفاق آلاف الدولارات لتقديم الطعام لأقاربهم وأصدقائهم، يميل آخرون إلى الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة فريدة لا تنسى.

وفي تقريره، استعرض موقع "براين باريز" الأميركي أماكن عجيبة وغريبة للزفاف:

1- في مضمار سباق الخيل

يشتهر سانداون بارك الواقع في إنجلترا بكونه أكبر مضمار تنظم فيه سباقات الخيول التي تحظى بشهرة عالمية، كما يعتبر مكانا غريبا إلى حد ما لتنظيم حفل زفاف، ولكن زوجين قررا تنظيم حفل زفافهما فيه.

2- في مكان تنعدم فيه الجاذبية

قرر زوجان عقد زفافهما عام 2009 بمكان تنعدم فيه الجاذبية يعرف باسم "عاشقو الفضاء". وعلى متن طائرة "بوينغ 727" كان أغلب الضيوف يرتدون ملابس أنيقة للاحتفال بهذه المناسبة، وارتدت العروس أقراطا جميلة على شكل كوكب الأرض. أما العريس فقد زينت كم سترته أزرار معدنية على شكل صواريخ صغيرة.

3- على متن أجنحة طائرة

قرر زوجان ينحدران من ويلز الزواج بينما يقفان على متن طائرة ثنائية السطح بعد أن فازا في مسابقة المشي على الأجنحة. في الحقيقة، يعتبر هذان الزوجان محظوظين لأنهما ما زالا على قيد الحياة.

4- ساحة الرماية

بدلا من الاحتفال بالزفاف كما يحتفل الآخرون، قرر زوجان أن يحتفلا وهما يرتديان ثوبا أبيض تقليديا وبدلة سوداء، وهما مسلحان بالبنادق، وقاما بإطلاق الرصاص يمينا ويسارا.

وما زال من غير المعروف ما إذا رميت العروس باقة من الورود، أم أنها ألقت بمسدس تحتوي فوهته على الورود.

5- بين الوحوش البرية

في حال كنت تريد أن تشعر وكأنك طرزان في البرية، يمكنك إقامة حفل زفاف بحديقة الحيوانات. وفي الواقع، قد تكون حديقة حيوان لندن المكان المناسب.

6- تحت الماء

أول حفل زفاف أقيم تحت الماء كان عام 1904. ومنذ ذلك الحين، أصبح المزيد من الأشخاص يتابعون هذا الاتجاه.

7- خلال جنازة

قام زوجان من الولايات المتحدة بالاحتفال بزفافهما خلال جنازة عند قبر.