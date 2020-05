شاهد.. الطحالب المضيئة تزين شواطئ كاليفورنيا باللون الأزرق

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تبرز ظهور أعداد كبيرة من الطحالب الزرقاء المضيئة في شواطئ كاليفورنيا، في ظاهرة طبيعية تسمى "ازدهار العوالق النباتية".

واستغل عشاق رياضة ركوب الأمواج هذه الظاهر الطبيعية للاستمتاع بمزاولة هوايتهم والتمتع بزرقة المياه المضاءة.

هذه الظاهرة مستمرة منذ مارس/آذار الماضي، وتحدث نتيجة نمو الكائنات الدقيقة بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بسبب ظروف النمو المثالية. وخلال النهار ترتفع الطحالب إلى السطح لالتقاط ضوء الشمس.

I got to witness a once in a lifetime phenomenon, bioluminescent algae appeared in the ocean and beaches in California. We ran down to Venice beach, when we arrived this is what we saw! I had to jump in the sea, it was glowing all around me, I literally felt like I was in Avatar! pic.twitter.com/KA43YoGLKA

— Louis Cole (@funforlouis) May 7, 2020