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شاهد.. الطحالب المضيئة تزين شواطئ كاليفورنيا باللون الأزرق

الظاهرة تحدث نتيجة نمو الكائنات الدقيقة بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بسبب ظروف النمو المثالية (رويترز)
الظاهرة تحدث نتيجة نمو الكائنات الدقيقة بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بسبب ظروف النمو المثالية (رويترز)رويترز
18/5/2020

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تبرز ظهور أعداد كبيرة من الطحالب الزرقاء المضيئة في شواطئ كاليفورنيا، في ظاهرة طبيعية تسمى "ازدهار العوالق النباتية".

واستغل عشاق رياضة ركوب الأمواج هذه الظاهر الطبيعية للاستمتاع بمزاولة هوايتهم والتمتع بزرقة المياه المضاءة.

هذه الظاهرة مستمرة منذ مارس/آذار الماضي، وتحدث نتيجة نمو الكائنات الدقيقة بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بسبب ظروف النمو المثالية. وخلال النهار ترتفع الطحالب إلى السطح لالتقاط ضوء الشمس.

العوالق النباتية لها لون بني، وعند وجود الكثير منها يشار إليها باسم "المد الأحمر". ولكن بمجرد حلول الليل، تبدأ في التوهج باللون الأزرق.

ومع رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الشاطئ، كان الناس يأتون بأعداد كبيرة لركوب الأمواج والسباحة في الأمواج المضيئة.

ويعد هذا أكبر ازدهار للعوالق النباتية خلال عقد من الزمان مع أكبر عدد من العوالق النباتية المسجلة على الإطلاق، وفقًا لخدمة مراقبة المحيطات الساحلية في جنوب كاليفورنيا.

وعادة تستمر هذه الحالة من أسبوع إلى أسبوعين فقط، لكنها حاليا في كاليفورنيا مستمرة منذ أكثر من شهر.

ويعتقد بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن ظهور هذه الأعداد الكبيرة من الطحالب مرده إلى انخفاض مستويات التلوث البيئي في كاليفورنيا مع إجراءات العزل نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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