شاهد.. الطحالب المضيئة الزرقاء تزين شواطئ كاليفورنيا

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تبرز ظهور أعداد كبيرة من الطحالب الزرقاء المضيئة في شواطئ كاليفورنيا في ظاهرة طبيعية تسمى "ازدهار العوالق النباتية".

واستغل عشاق رياضة ركوب الأمواج هذه الظاهر الطبيعية للاستمتاع بمزاولة هوايتهم والتمتع بزرقة المياه المضاءة.

هذه الظاهرة "ازدهار العوالق النباتية" phytoplankton bloom وهي مستمرة منذ مارس/آذار الماضي. وتحدث نتيجة نمو الكائنات الدقيقة بسرعة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة بسبب ظروف النمو المثالية. وخلال النهار ترتفع الطحالب إلى السطح لالتقاط ضوء الشمس.

I got to witness a once in a lifetime phenomenon, bioluminescent algae appeared in the ocean and beaches in California. We ran down to Venice beach, when we arrived this is what we saw! I had to jump in the sea, it was glowing all around me, I literally felt like I was in Avatar! pic.twitter.com/KA43YoGLKA — Louis Cole (@funforlouis) May 7, 2020

العوالق النباتية لها لون بني، وعند وجود الكثير منها ، يشار إليها باسم "المد الأحمر". ولكن بمجرد حلول الليل، تبدأ في التوهج باللون الأزرق.

ويعتقد أن هذا أكبر عند الانفعال. مع رفع القيود المفروضة على الوصول إلى الشاطئ ، كان الناس يأتون بأعداد كبيرة لركوب الأمواج والسباحة في الأمواج المضيئة.

هذا هو أكبر ازدهار للعوالق النباتية خلال عقد من الزمان مع أكبر عدد من العوالق النباتية المسجلة على الإطلاق، وفقًا لخدمة مراقبة المحيطات الساحلية في جنوب كاليفورنيا (SCCOOS).

وعادة تستمر هذه الحالة من أسبوع إلى أسبوعين فقط، لكنها حاليا في كاليفورنيا مستمرة منذ أكثر من شهر.

ويعتقد بعد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي أن ظهور هذه الأعداد الكبيرة من الطحالب مرده إلى انخفاض مستويات التلوث البيئي بكاليفورنيا مع إجراءات العزل نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.