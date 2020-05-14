تركي يتكفل بإطعام حيوانات الشوارع منذ 10 أعوام
يواصل ألباي آيان، أحد موظفي الدفاع المدني بولاية نيغدة وسط تركيا، الاعتناء بحيوانات الشوارع منذ عشرة أعوام، من خلال شراء اللحوم وتقديمها لها يوميا.
"آيان" وهو أب لطفلين، يتوجه يوميا عقب انتهاء دوامه في العمل، إلى الجزار لشراء اللحوم، ثم يتجول بعدها في أزقة الحي، لتقديم ما اشتراه إلى الحيوانات، وبالأخص الكلاب.
وفي حديثه للأناضول، قال "آيان" إنه يواظب على هذه العادة منذ عشرة أعوام، وذلك انطلاقا من حبه للحيوانات وشفقته عليها.
وأوضح أنه يكلف أحد معارفه أو أقربائه بتلك المهمة، في الأيام التي يكون فيها منشغلا بأمور أخرى.
وشدد على أن حاجة حيوانات الشوارع لمثل هذه العناية، زادت مع انتشار وباء كورونا، جراء إغلاق المطاعم وخلو النفايات من بقايا الأطعمة التي كانت تقتات عليها الحيوانات.
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