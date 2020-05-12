شاهد.. افتتاح مطعم بكرسي واحد في السويد بسبب كورونا
افتتح الأحد مطعم يضم طاولة وكرسيا واحدا وسط حقل بمنطقة رانسيتر في مقاطعة فارملاند بالسويد، لاستقبال شخص واحد فقط، تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويقدم الطعام للضيف الوحيد من خلال حبل خارج نافذة المطبخ، من دون وجود أي عمال.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن المطعم بإدارة زوجين سويديين، يعملان على إعداد الطعام وإيصاله داخل سلة من المطبخ إلى العميل.
أهم الأخبار
- المعهد الأميركي لا يتوقع إنتاج لقاح لكورونا قبل الخريف.. والفيروس يدق أبواب الكرملين
- أغلق نوافذ بعضها بالكامل.. جسر ملاصق لعمارات سكنية يثير سخرية المصريين
- بين القنديل والفانوس.. كيف احتفى المسلمون بأنوار رمضان وزينة المساجد عبر التاريخ؟
- مفتي "الاختيار" يواجه أزمة في مصر بسبب منشور عن فرج فودة
- كورونا يعود مجددا إلى مسقط رأسه في ووهان.. هل العالم أمام انتكاسة؟