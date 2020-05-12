شاهد.. افتتاح مطعم بكرسي واحد في السويد بسبب كورونا

افتتح الأحد مطعم يضم طاولة وكرسيا واحدا وسط حقل بمنطقة رانسيتر في مقاطعة فارملاند بالسويد، لاستقبال شخص واحد فقط، تنفيذا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويقدم الطعام للضيف الوحيد من خلال حبل خارج نافذة المطبخ، من دون وجود أي عمال.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المطعم بإدارة زوجين سويديين، يعملان على إعداد الطعام وإيصاله داخل سلة من المطبخ إلى العميل.