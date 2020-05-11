تقديرا لجهودهم ضد كورونا.. "القطرية" تقدم 100 ألف تذكرة حول العالم للعاملين في مجال الرعاية الصحية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تقديمها 100 ألف تذكرة سفر مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، تقديرا لجهودهم في محاربة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت الخطوط القطرية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم سيتمكنون من الحصول على التذاكر اعتبارا من يوم 12 مايو/أيار الجاري وحتى 18 من الشهر ذاته. كما ستخصص الشركة عددا من التذاكر لكل دولة يوميا بناء على عدد السكان.

وأضافت أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين سيحصلون على الرمز الترويجي، سيحظون بفرصة حجز تذكرتين على الدرجة السياحية –ذهاب وعودة– لهم ولمرافق معهم، إلى أي وجهة على شبكة الوجهات العالمية للخطوط الجوية القطرية.

وأشار البيان إلى أن هذه التذاكر ستتصف بالمرونة الكاملة مع إمكانية تغيير الوجهة أو تاريخ السفر أكثر من مرة بدون أي رسوم إضافية، وسيعفى المستفيدون من هذه المبادرة من كافة الرسوم والضرائب للتذاكر، باستثناء الضرائب التي قد تفرضها المطارات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر "لقد بنينا جسورا من الثقة مع المسافرين وشركاء الأعمال والحكومات والمطارات حول العالم كشريك موثوق كان متواجدا في هذه الأزمة من أجلهم، ونتطلع إلى الاستمرار بأن نكون أهلا لهذه الثقة من خلال مكافأة العاملين في مجال الرعاية الصحية وتسليط المزيد من الضوء على جهودهم البطولية".

وتمكنت الخطوط الجوية القطرية خلال الأشهر الماضية من المحافظة على استمرارية عملياتها على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تشغيل أكثر من 100 رحلة خاصة غير مجدولة، للعودة بأكثر من مليون مسافر إلى بلدانهم.