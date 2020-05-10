بسبب كورونا.. قرود حديقة حيوان بأوكرانيا تعاني الوحدة وغياب المانغو من قائمة الطعام

يتجول ميخايلو بينتشوك في حديقة الحيوان في قرية ديميديف التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما غاب عنها الزوار، لمداعبة بعض الحيوانات وإعطاء بعضها الآخر قطعة من الطعام.

ولم يُسمح لأي زائر بدخول الحديقة منذ مارس/آذار حين فرضت السلطات الأوكرانية إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقول بينتشوك إن الحيوانات التي ولدت بالحديقة واعتادت على رؤية الناس صارت تعاني من الوحدة، مضيفا لرويترز أن بعض حيوانات إنسان الغاب أصبحت تبكي داخل الحظائر.

وقال "كانت الحيوانات تهرع إليّ عندما أمشي بجانب حظائرها. إنها تمد أعناقها من خلال الفتحات الموجودة في السياج لترى من الذي سيأتي، وكأنها تطلب منك الاقتراب وتقديم بعض الطعام لها".

وأضاف أن الحيوانات "لا تفهم ما يجري مع تغير الوضع. لقد كانت على ما يرام في السابق، وكانت تستمتع بوجود الناس".

وقال بينتشوك إن حديقة الحيوان في قرية ديميديف أصبحت الآن في أمس الحاجة للأموال وبالكاد يمكنها تغطية فواتير الخدمات اللازمة للحفاظ على الظروف المناسبة للحيوانات.

واضطر حراس الحديقة إلى تعديل النظام الغذائي للحيوانات. تتغذى عشرات الأسود والنمور بالدجاج بدلا من لحم الخنزير أو البقر باهظ الثمن. أما بالنسبة للقرود فقد خلت قائمة الطعام من المانغو والأناناس وأصبح يُقدم بدلا منها التفاح.

وحث بينتشوك الناس على التبرع لدعم حديقة الحيوان التي تضم 400 حيوان، منها فقمة وأحد أفراس النهر وعدد من الزرافات. ومن أصل 70 موظفا، أبقت الحديقة على 20 منهم فقط وبالحد الأدنى من رواتبهم.