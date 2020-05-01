دورات يوغا عبر الإنترنت لأطفال أوكرانيا في الحظر

يتشارك الطفل ميخايلو بوندارينكو وشقيقته ماريا حركات اليوغا الأساسية التي يمارسانها في المنزل، مسترشدين بتعليمات مدرب على شاشة الكمبيوتر المحمول.

والطفلان مشتركان في دورة تدريبية تديرها مؤسسة إديوكيشن هاب التي تستهدف الأطفال الأوكرانيين في عمر السابعة وما دون ذلك، الذين صاروا حبيسي الجدران داخل المنازل مع أسرهم، إثر إغلاق المدارس في إطار إجراءات العزل العام التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت ماريا بوجوسلاف مديرة المؤسسة -التي تتخذ من كييف مقرا لها- لرويترز "أردنا القيام بمشروع يساعد الآباء في الحصول على القليل من وقت الفراغ لأداء الأعمال المنزلية أو العمل، لأن كثيرين تحولوا إلى العمل عن بعد".

وأضافت أن "من الصعب جدا العمل في وجود مشاغبين صغار بين الرابعة والسادسة من العمر حولهم".

وإلى جانب اليوغا، تُقدم سلسلة "روضة الأطفال الإلكترونية" دروسا في اللغة الإنجليزية والرسم ودورات في تطوير الذاكرة وإثراء الخيال وزيادة التركيز.

وفي كل يوم يتم تقديم بث جديد عبر الإنترنت، بما في ذلك مقاطع لنجوم الوسط الفني، ويجتذب الموقع الإلكتروني ما يصل إلى ثلاثين ألف زائر يوميا. وقالت بوجوسلاف إن نحو مئة ألف شخص سجلوا اشتراكهم خلال الساعات الأولى من تدشين المبادرة.

ومن المقرر حاليا أن ينقضي أجل إجراءات العزل العام المفروضة منذ 16 مارس/آذار الماضي بأوكرانيا في 11 مايو/أيار الجاري.