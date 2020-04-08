الرئيس التنفيذي لتويتر يتبرع بمليار دولار لجهود الإغاثة من كورونا

تعهد الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي أمس الثلاثاء بمليار دولار من حصته في شركة سكوير للمدفوعات، التي شارك في تأسيسها ويرأسها، للمساعدة في تمويل جهود الإغاثة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وقال دورسي -في سلسلة تغريدات على تويتر- إن المبلغ يمثل نحو 28% من ثروته، وسيتبرع به لصندوق "ستارت سمول" الخيري، الذي أنشأه، والذي سيركز اهتمامه لاحقا على الدخل الأساسي العالمي وصحة الفتيات وتعليمهن.

وقال دورسي إن جميع التبرعات من وإلى الصندوق ستصبح معلنة للجمهور عبر وثيقة علنية. ويحرص دورسي منذ سنوات على عدم الإعلان عن تفاصيل أعماله الخيرية.

وقال دورسي إنه يتبرع بحصته في شركة سكوير وليس في تويتر، لأنه يمتلك حصة أكبر في الشركة التي تعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية. وتقدر مجلة فوربس ثروة دورسي الصافية بنحو 3.3 مليارات دولار.