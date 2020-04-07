برعاية ليدي جاجا.. حفل موسيقي مليء بالنجوم لمساعدة "محاربي" كورونا

أعلنت مغنية البوب الأميركية ليدي جاجا عن بث تلفزيوني موسيقي عالمي يشارك فيه بول مكارتني وليزو وبيلي إيليش وآخرون؛ لدعم العاملين في الرعاية الصحية الذين يتصدون لتفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

يُذاع الحدث -الذي يحمل عنوان "عالم واحد.. معا بالمنزل"- عبر عدة قنوات تلفزيونية وشبكات رقمية بأنحاء العالم في 18 أبريل/نيسان. وسيقدمه مذيعو البرامج التلفزيونية الليلية جيمي كيميل وجيمي فالون وستيفن كولبير.

وقالت جاجا -التي صرحت بأنها أسهمت في حشد هؤلاء النجوم- إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن الهدف يكمن في جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر، حتى يستطيع المشاهدون "الجلوس والتمتع بالعرض الذي نستحقه جميعا".

ومن المنتظر أن يظهر في الحدث، ويقدم عروضه، ألانيس موريسيت وأندريا بوتشيلي وبيلي إيليش وكريس مارتن وديفيد بيكام وإلتون جون وجون لجند وكيث إربان وستيفي وندر وآخرون.