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ساعي بريد بريطاني يبتكر طريقة فريدة للتسرية عن السكان القابعين بمنازلهم

والتون يسلم البريد وهو يرتدي بكل مرة ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو مصارع أو أميرة (بي.بي.سي)
والتون يسلم البريد وهو يرتدي بكل مرة ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو مصارع أو أميرة (بي.بي.سي)

ابتكر ساعي البريد البريطاني غلين والتون طريقة للتسرية عن السكان القابعين في بيوتهم التزاما بإجراءات العزل العام المفروضة لكبح تفشي وباء كورونا.

ويسلم والتون الخطابات والطرود وهو يرتدي في كل مرة ملابس غريبة ليبدو في هيئة لص أو سارق أو مصارع أو أميرة أو حتى شخصية بيكاتشو في لعبة البوكيمون، لتخفيف آثار العزلة عن السكان في بيوتهم.

وقال والتون لرويترز "لم أعد أتحمل روح التشاؤم وغياب الابتسامة عن وجوه الناس". وأضاف "لهذا أردت أن أغير ذلك بأن أرتدي الملابس التنكرية في العمل.. الناس والأطفال ينتظرونني ويصفقون ويهللون ويكتبون لافتات من أجلي".

وبالإضافة إلى التسرية عن السكان، يجمع والتون -الذي يسلم البريد في بلدة مانسفيلد وودهاوس في نوتنغهامشاير بوسط إنجلترا- تبرعات من خلال الملابس الغريبة التي يرتديها.

المصدر : رويترز
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