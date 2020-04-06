في ظل عزلة كورونا.. تركيا تستنفر البلديات لإطعام الحيوانات

استنفرت الداخلية التركية مسؤوليها المحليين في جميع الولايات، لتقديم الطعام والماء للحيوانات في الشوارع، جراء خلو الميادين من الناس، في ظل العزلة الاجتماعية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت الداخلية تعميما جديدا إلى 81 ولاية، طلبت فيه من مسؤولي الولايات والأقضية والإدارات المحلية اتخاذ التدابير للحيلولة دون ترك الحيوانات التي تعيش في الشوارع كالكلاب والقطط والطيور، بلا طعام وماء، مع تعقيم الأماكن التي تعيش فيها.

وأشارت الداخلية إلى أن الفيروس لم ينعكس سلبا على حياة الناس فحسب، بل حتى الحيوانات أيضا، حيث تجد صعوبة في إيجاد الطعام والماء.