إصابة نمرة بفيروس كورونا في نيويورك

أعلنت السلطات الأميركية إصابة نمرة في حديقة الحيوان نيويورك بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الفحوصات إيجابية نتائج اختبارها.

وأكدت حديقة حيوانات في برونكس في نيويورك الأحد ثبوت إصابة نمرة بكوفيد-19، إثر نقل العدوى إليه من المسؤول عن رعايتها الذي لم تظهر عليه أي أعراض في ذلك الوقت. وقالت حديقة الحيوانات في بيان إن النمرة "ناديا" البالغة أربع سنوات وشقيقتها "أزول" ونمرين وثلاثة أسود تعاني كلها من السعال الجاف، لكن من المتوقع أن تتعافى بشكل كامل.

وأضاف البيان الذي أرسل إلى وكالة فرانس برس "أجرينا فحوصا للحيوان مع اتخاذ كل الاحتياطات وسنتأكد من أن أي معرفة مكتسبة لكوفيد-19 ستساهم في فهم أوضح لهذا الفيروس المستجد".

وقال المصدر نفسه "رغم أن شهيتها انخفضت، فإن هذه الحيوانات تتحسن بفضل الرعاية البيطرية في الحديقة وهي نشطة وتتفاعل جيدا مع حراسها. لا نعرف كيف سيتطور هذا المرض لدى القطط الكبيرة لأن الحيوانات قد تتفاعل بشكل مختلف مع الفيروس، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع شفاءها التام".

وذكرت وزارة الزراعة الأميركية في بيان أنه بدأ يظهر على النمرة أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وعلى الأرجح بعد مخالطتها لعامل بالحديقة مصاب بالفيروس. وقال متحدث باسم الحديقة إن هذه أول حالة إصابة لحيوان بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأول إصابة لنمر بالمرض على مستوى العالم.

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه يمكن انتقال المرض من الحيوانات إلى البشر، لكنها حذرت الأشخاص المصابين بالمرض بالحد من الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى.

وكان معهد ألماني قد ذكر أن الحيوانات المنزلية، مثل الكلاب والقطط، لا تلعب دورا في نشر فيروس كورونا المستجد، لكنه لم يستبعد انتقال العدوى من الإنسان إلى الحيوان المنزلي.