‫الأقصر المصرية تستغل أزمة كورونا وغياب السياح لتطوير مرافقها

تتفرد الأقصر التاريخية في ‫صعيد مصر بأنها تحوى بين جنباتها عشرات المعابد، ومئات المقابر التي ‫شيدها ملوك وملكات ونبلاء ونبيلات مصر القديمة قبل آلاف السنين.

‫وتنتشر في هذه المدينة الشهيرة المعابد والمناطق الأثرية الغنية بمقابر ومعالم أثرية، لتشكل بانوراما تاريخية، تستطيع رؤية معالمها بالعين ‫المجردة.

‫لكن معابد الأقصر ومقابرها القديمة، ومتاحفها، وحتى عربات الحنطور ‫والمراكب الشراعية، والبالون الطائر، وكل المزارات والأنماط السياحية، ‫باتت خالية من الزوار، جراء معاناة مصر والعالم أجمع من أزمة فيروس ‫كورونا المستجد، وباتت المدينة تترقب عودة زوارها من المصريين والأجانب ‫مجددا.

‫‫ويبدو أن العاملين بالقطاع السياحي في الأقصر يحملون آمالاً ‫كبيرة في تجاوز بلادهم لأزمة فيروس كورنا المستجد سريعا، ويترقبون عودة ‫السياح لمدينتهم قريبا.

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‫وبحسب محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر -‫لوكالة الأنباء الألمانية- فإن أصحاب الفنادق والمنشآت ‫السياحية بمختلف أنماطها انشغلوا بالفعل فى استغلال غياب السياح، وتوقف ‫العمل بالمطارات، في تطوير منشآتهم، وفى رفع مستوى المرافق بكافة ‫المزارات الأثرية والسياحية.

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‫‫وقال ثروت عجمي رئيس غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بمحافظة الأقصر -للألمانية- إن القطاع السياحي سيتأثر بالطبع بأزمة فيروس ‫كورونا المستجد الذي يجتاح العالم.

ولفت إلى أن القطاع السياحي في ‫الأقصر لن يموت، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار لديها خطط لمعالجة أية آثار سلبية لأزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم على القطاع ‫السياحي.

‫ورأى أن المستثمرين بالقطاع السياحي سيستغلون فترة التراجع ‫السياحي المرتقبة بالعالم أجمع في الاستعداد للفوز بنصيب جيد من حركة ‫السياحة العالمية فور عودتها، مستغلين الأجواء المشمسة في الأقصر وتدنى ‫نسبة الرطوبة بها وغير ذلك من الأشياء التي تتفرد بها المدينة عن بقية ‫المقاصد السياحية فى مصر والعالم أجمع.