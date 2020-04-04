في حديقتها الأشهر بمصر.. الحيوانات تحظى بصداقة هادئة مع حراسها

تتمتع قطعان الشمبانزي والأسود وأفراس النهر في أشهر حديقة حيوانات في مصر، بحالة نادرة من السكينة والهدوء، بعد أن خلت لها الحديقة مع حراسها نتيجة إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

والحديقة المعروفة باسم حديقة الحيوان في الجيزة، والتي تقع على الجهة المقابلة لوسط القاهرة من النيل، هي واحدة من المساحات الخضراء القليلة في المدينة الصاخبة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وغالبا ما تكون مكتظة بالعائلات التي تبحث عن متنفس من الحياة اليومية.

ويقوم الحراس الآن بجولاتهم في الحديقة على طول الممرات المهجورة، ويطعمون الحيوانات التفاح والموز وهي في أقفاصها، ويجلبون القش الطازج إلى حظائرها.

يمسك الحارس المخضرم محمد علي بيد الشمبانزي جوليا البالغة من العمر 12 عاما، في بادرة صداقة، قائلا إن الحراس يحرصون على غسل اليدين بين الجولات.

وقال "أعمل هنا منذ نحو 25 عاما.. أمضيت حياتي كلها معها، ربما لا تتحدث ولكنها تشعر بكل شيء، وبالطبع كلها تبحث عن أشخاص تداعبها".

وتحاول مصر، مثلها مثل دول أخرى، كبح انتشار كورونا عن طريق فرض قيود على تحركات الناس. وفرضت حظر تجول ليليا، وأغلقت المدارس والمساجد والمواقع السياحية بما في ذلك الأهرامات.

ويجري رش الحديقة، التي أغلقت مع أماكن أخرى منذ 18 مارس/آذار الماضي، بمعقم مرتين في الأسبوع.