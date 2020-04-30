بعد زواج استمر 73 عاما.. توفيا بكورونا بفاصل ساعات

توفي الزوجان ماري وويلفورد كيبلر -اللذان تزوجا منذ 73 عاما- بفارق ساعات في مستشفى ويسكنسون بالولايات المتحدة بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأمضى الزوجان ساعاتهما الأخيرة معا، وقالت عائلتهما إنه ولأن كليهما كانا مصابين بكورونا فقد سمح لهما بالمكوث في سريرين متجاورين، وأتيح لهما أن يتبادلا كلمة "أحبك" لمرة أخيرة قبل رحيلهما.