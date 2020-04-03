البث الحي
ابحث

أوبرا وينفري تتبرع بعشرة ملايين دولار لتخفيف آثار كورونا

وينفري (66 عاما) ولدت فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي (الفرنسية)
وينفري (66 عاما) ولدت فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي (الفرنسية)

قالت مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري يوم الخميس إنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا، ويشمل ذلك مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأميركيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.

جاء الإعلان عن هذه المبادرة لإحدى ثريات الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وينفري (66 عاما) "أتبرع بما إجماليه 10 ملايين دولار لمساعدة الأميركيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها".

وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأميركي، الذي أطلق بالتعاون مع شركة آبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.

وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررا بتفشي كورونا في أميركا، ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية، والعائلات محدودة الدخل، فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.

جاء إعلان وينفري -التي ولدت فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي- في اليوم ذاته الذي أظهرت فيه الإحصاءات الأميركية ارتفاعا قياسيا في عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي والتي بلغت 6.6 ملايين طلب.

المصدر : رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
لمكافحة كورونا.. بنما تخصص أياما للرجال فقط وأخرى للنساء
بسبب كورونا.. مؤلفة هاري بوتر تتيح الجزء الأول من السلسلة على الإنترنت مجانا
"أضف وقودا".. رسائل من ووهان ترسم طريق النجاة من كورونا
الماعز في ويلز والذئاب في سان فرانسيسكو.. كورونا يفتح شوارع المدن للحيوانات البرية
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
كلب يقود سيارة ويستنفر الشرطة بالولايات المتحدة
بمناسبة كذبة أبريل.. تايلند تحذر من المزاح بشأن فيروس كورونا
رجل إطفاء يغلق الهاتف في وجه المستشارة أنجيلا ميركل
ألمانيا.. تنديد واستياء من شركة أديداس بسبب اتخاذها هذا القرار