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شاهد.. هكذا يبدو جامع أبو حنيفة ومساجد بغداد العريقة في رمضان

28/4/2020

فرضت أزمة كورونا تغيرات واسعة ومختلفة على الحياة في العراق خلال شهر رمضان المبارك، حيث لا تزال المساجد مغلقة تماما، كما توقفت العبادات الرمضانية ومن أبرزها صلاة التراويح.

وبدا لافتا هذا العام التغير في جامع الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، أحد أقدم مساجد بغداد، حيث اعتاد منذ قرون طويلة على إقامة مأدبة الإفطار والسحور طوال شهر رمضان، لكنها توقفت هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

المصدر : الجزيرة

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