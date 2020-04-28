بسبب كورونا.. هل يصبح هذا مستقبل المطاعم في إسبانيا؟

تداول الإعلام الإسباني صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تغيرا في آلية جلوس الزوار في المطاعم الإسبانية بعد تفشي وباء كورونا.

ونشرت صحيفة "ذي لوكال" (the local) الإسبانية صورا لمطعم إسباني قام بإجراءات وقائية للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين الزوار.

وتظهر الصور حواجز زجاجية أو بلاستيكية شفافة تحيط بزائر المطعم أثناء جلوسه وأمامه الطاولة، مع المحافظة على ارتداء قفازات اليد والكمامات التي يرتديها موظفو المطعم.

وقالت الصحيفة إن أصحاب المطاعم الإسبانية يقومون بتلك الإجراءات، من أجل السماح لزبائنهم بالعودة للمطاعم.

ورصدت وسائل إعلام إسبانية أخرى قيام مطاعم بتجهيزات مسبقة لإعادة فتح تدريجي.