بسبب كورونا.. هل يصبح هذا مستقبل المطاعم في إسبانيا؟
تداول الإعلام الإسباني صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تغيرا في آلية جلوس الزوار في المطاعم الإسبانية بعد تفشي وباء كورونا.
ونشرت صحيفة "ذي لوكال" (the local) الإسبانية صورا لمطعم إسباني قام بإجراءات وقائية للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين الزوار.
وتظهر الصور حواجز زجاجية أو بلاستيكية شفافة تحيط بزائر المطعم أثناء جلوسه وأمامه الطاولة، مع المحافظة على ارتداء قفازات اليد والكمامات التي يرتديها موظفو المطعم.
وقالت الصحيفة إن أصحاب المطاعم الإسبانية يقومون بتلك الإجراءات، من أجل السماح لزبائنهم بالعودة للمطاعم.
ورصدت وسائل إعلام إسبانية أخرى قيام مطاعم بتجهيزات مسبقة لإعادة فتح تدريجي.
أهم الأخبار
- كورونا.. توتر غير مسبوق بين الصين وأميركا ومرض جديد للأطفال في بريطانيا وتحذير من "طفرة" بألمانيا
- بعد أميركا وروسيا.. أوروبا والأمم المتحدة ترفضان "انقلاب" حفتر الجديد في ليبيا
- احتجاجات رغم كورونا.. عدة أسعار لصرف الدولار وارتفاع قياسي للسلع في لبنان
- بعد انقلابه على اتفاق الصخيرات.. هل يكون حفتر "سيسي" ليبيا الجديد؟
- سحب الدعم وقانون نوبك.. من خيارات ترامب لمعاقبة السعودية بعد حرب أسعار الطاقة